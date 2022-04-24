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https://arabic.sputniknews.com/20220424/قائد-البحرية-اللبنانية-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-غرق-زورق-طرابلس-فيديو-1061549685.html
قائد البحرية اللبنانية يكشف تفاصيل جديدة عن غرق زورق طرابلس... فيديو
قائد البحرية اللبنانية يكشف تفاصيل جديدة عن غرق زورق طرابلس... فيديو
كشف قائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضناوي تفاصيل جديدة عن حادث الزورق الذي غرق ليل أمس وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:14+0000
2022-04-24T12:14+0000
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وقال ضناوي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمل المسموح له هو 10 أشخاص فقط ولا وجود لوسائل أمان فيه.وأضاف أن "دورية حاولت حث الزورق الغريق للعودة لأن الوضع غير آمن ولو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية".وتابع "قائد المركب حاول الهرب فارتطم بمركب القوات البحرية للجيش اللبناني ولم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا".وأوضح أن "المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا أكبر".وأكد أن عناصر الجيش اللبناني قامت بواجبها وهي التي أنقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق.كما أفاد بأن "عدد الناجين بلغ 45 شخصاً وتم انتشال 5 جثث بالإضافة الى الطفلة التي توفيت أمس"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مفقودين يحاولون معرفتهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش.وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/دولة-ساقطة-الحريري-يعلق-على-حادثة-زورق-طرابلس-1061546683.html
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لبنان, العالم العربي

قائد البحرية اللبنانية يكشف تفاصيل جديدة عن غرق زورق طرابلس... فيديو

12:14 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / Marcos Moreno
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كشف قائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضناوي تفاصيل جديدة عن حادث الزورق الذي غرق ليل أمس وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وقال ضناوي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله 10 أمتار وعرضه 3 أمتار والحمل المسموح له هو 10 أشخاص فقط ولا وجود لوسائل أمان فيه.
وأضاف أن "دورية حاولت حث الزورق الغريق للعودة لأن الوضع غير آمن ولو لم نوقف الزورق لغرق خارج المياه الإقليمية اللبنانية".
وتابع "قائد المركب حاول الهرب فارتطم بمركب القوات البحرية للجيش اللبناني ولم يتم استعمال السلاح من قبل عناصرنا".
وأوضح أن "المركب غرق بسبب الحمل الزائد بسرعة كبيرة ولولا وجود عناصرنا بالقرب منه لكان عدد الضحايا أكبر".
وأكد أن عناصر الجيش اللبناني قامت بواجبها وهي التي أنقذت العدد الأكبر من ركاب الزورق.
كما أفاد بأن "عدد الناجين بلغ 45 شخصاً وتم انتشال 5 جثث بالإضافة الى الطفلة التي توفيت أمس"، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مفقودين يحاولون معرفتهم.
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سابقا، سعد الحريري 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
"دولة ساقطة"... الحريري يعلق على حادثة زورق طرابلس
10:56 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.
كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.
يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.
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