https://arabic.sputniknews.com/20220424/قادة-مصر-والأردن-والإمارات-يؤكدون-أهمية-تغليب-الدبلوماسية-للوصول-إلى-تسوية-للأزمة-الأوكرانية-1061565059.html
قادة مصر والأردن والإمارات يؤكدون أهمية تغليب الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
قادة مصر والأردن والإمارات يؤكدون أهمية تغليب الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال اجتماعهم بالقاهرة، تطورات الأزمة... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T18:44+0000
2022-04-24T18:44+0000
2022-04-24T18:44+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الأحد إنه "تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية".وتابع البيان أنه "تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".واستقبل السيسي اليوم بقصر الاتحادية كلاً من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر. وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تبادل القادة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.
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العالم العربي, مصر, أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قادة مصر والأردن والإمارات يؤكدون أهمية تغليب الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للأزمة الأوكرانية
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ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله بن الحسين، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، خلال اجتماعهم بالقاهرة، تطورات الأزمة الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد، والتأكيد على تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الأحد إنه "تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية
، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية".
وتابع البيان أنه "تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي".
واستقبل السيسي اليوم بقصر الاتحادية كلاً من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن
، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.
وبحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تبادل القادة وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصةً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربي في هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.