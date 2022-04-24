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https://arabic.sputniknews.com/20220424/قطة-مضحكة-تصطاد-فريستها-من-صنبور-المياه-فيديو-1061553722.html
قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو
قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو
هذه القطة الفضوليّة ذات التصرفات المثيرة للاهتمام، تفاجئ مالكها بمثابرتها، على "الصيد" من صنبور مياه المطبخ. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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تعيش هذه القطة الحمراء المضحكة المسماة "فايف" في فلوريدا. وغالبًا ما يجدها مالكها تفعل أشياءً غريبةً، فهي تجلس لساعات عند صنبور المطبخ و"تصطاد ​​قطرات الماء التي تسقط من الصنبور"، كما يظهر في الفيديو.
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قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو

13:12 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورقطة تلعب بأضواء الزينة في معرض "عرض كوشاريكي" الذي أقيم في موسكو، 7 نوفمبر 2020
قطة تلعب بأضواء الزينة في معرض عرض كوشاريكي الذي أقيم في موسكو، 7 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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هذه القطة الفضوليّة ذات التصرفات المثيرة للاهتمام، تفاجئ مالكها بمثابرتها، على "الصيد" من صنبور مياه المطبخ.
تعيش هذه القطة الحمراء المضحكة المسماة "فايف" في فلوريدا. وغالبًا ما يجدها مالكها تفعل أشياءً غريبةً، فهي تجلس لساعات عند صنبور المطبخ و"تصطاد ​​قطرات الماء التي تسقط من الصنبور"، كما يظهر في الفيديو.
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