https://arabic.sputniknews.com/20220424/قطة-مضحكة-تصطاد-فريستها-من-صنبور-المياه-فيديو-1061553722.html
قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو
قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو
هذه القطة الفضوليّة ذات التصرفات المثيرة للاهتمام، تفاجئ مالكها بمثابرتها، على "الصيد" من صنبور مياه المطبخ. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:12+0000
2022-04-24T13:12+0000
2022-04-24T13:12+0000
نادي الفيديو
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تعيش هذه القطة الحمراء المضحكة المسماة "فايف" في فلوريدا. وغالبًا ما يجدها مالكها تفعل أشياءً غريبةً، فهي تجلس لساعات عند صنبور المطبخ و"تصطاد قطرات الماء التي تسقط من الصنبور"، كما يظهر في الفيديو.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطة مضحكة تصطاد "فريستها" من صنبور المياه... فيديو
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هذه القطة الفضوليّة ذات التصرفات المثيرة للاهتمام، تفاجئ مالكها بمثابرتها، على "الصيد" من صنبور مياه المطبخ.
تعيش هذه القطة الحمراء المضحكة المسماة "فايف" في فلوريدا. وغالبًا ما يجدها مالكها تفعل أشياءً غريبةً، فهي تجلس لساعات عند صنبور المطبخ و"تصطاد قطرات الماء التي تسقط من الصنبور"، كما يظهر في الفيديو.