https://arabic.sputniknews.com/20220424/لأول-مرة-العراق-يستقبل-شعلة-النار-المقدسة-من-القدس-1061557608.html
لأول مرة.. العراق يستقبل شعلة "النار المقدسة" القادمة من القدس
لأول مرة.. العراق يستقبل شعلة "النار المقدسة" القادمة من القدس
استقبل العراق لأول مرة، أمس السبت، شعلة "النار المقدسة" التي وصلت إلى البلاد بعد أن تم نقلها من القدس. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:54+0000
2022-04-24T14:54+0000
2022-04-24T15:07+0000
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وبحسب "فرانس 24"، شهدت بلدة بعشيقة التابعة لقضاء الموصل بمحافظة نينوى، تجمع آلاف من المسيحييين الأرثوذكس للاحتفال بوصول الشعلة في طائرة من الأردن، عشية عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث أقيمت التراتيل والصلوات أثناء دخول الشعلة، الموضوعة في فانوس، إلى دير مار متى للسريان الأرثوذكس شمالي العراق.واعتبر راعي أبرشية دير مار متى وتوابعها للسريان الأرثوذكس، المطران طيماثوس موسئ شماني، أن وصول الشعلة عبارة عن "رسالة سلام ومحبة للجميع .. رسالة قيامة لهذا البلد المنكوب حتى يستعيد قوته وأمنه وسلامه"".ويتم اتباع طقوس نقل الشعلة في كل عام، لتتجول بين اليونان والدول التي ينتمي أهلها إلى الطائفة الأرثوذكسية. ووفقًا لهم، فإن النار تنزل من السماء عشية عيد الفصح، وهي رمز لقيامة المسيح.ويذكر أن البابا فرنسيس كان قد قام بجولة في سهل نينوى، الذي كان يعد مركزا للمسيحية، خلال زيارته التاريخية للعراق عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرئيس-الروسي-يحضر-قداس-عيد-الفصح-في-كاتدرائية-المسيح-المخلص-بموسكو-1061536516.html
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العالم العربي, العراق, القدس, شعلة النور المقدس, عيد الفصح
لأول مرة.. العراق يستقبل شعلة "النار المقدسة" القادمة من القدس
14:54 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
استقبل العراق لأول مرة، أمس السبت، شعلة "النار المقدسة" التي وصلت إلى البلاد بعد أن تم نقلها من القدس.
وبحسب "فرانس 24
"، شهدت بلدة بعشيقة التابعة لقضاء الموصل بمحافظة نينوى، تجمع آلاف من المسيحييين الأرثوذكس للاحتفال بوصول الشعلة في طائرة من الأردن
، عشية عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، حيث أقيمت التراتيل والصلوات أثناء دخول الشعلة، الموضوعة في فانوس، إلى دير مار متى للسريان الأرثوذكس شمالي العراق.
واعتبر راعي أبرشية دير مار متى وتوابعها للسريان الأرثوذكس، المطران طيماثوس موسئ شماني، أن وصول الشعلة عبارة عن "رسالة سلام ومحبة للجميع .. رسالة قيامة لهذا البلد المنكوب حتى يستعيد قوته وأمنه وسلامه"".
ويتم اتباع طقوس نقل الشعلة في كل عام، لتتجول بين اليونان والدول التي ينتمي أهلها إلى الطائفة الأرثوذكسية. ووفقًا لهم، فإن النار تنزل من السماء عشية عيد الفصح، وهي رمز لقيامة المسيح.
ويذكر أن البابا فرنسيس كان قد قام بجولة في سهل نينوى، الذي كان يعد مركزا للمسيحية، خلال زيارته التاريخية للعراق عام 2021.