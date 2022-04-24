https://arabic.sputniknews.com/20220424/لبنانالعثور-على-جثث-8-مهاجرين-بعد-غرق-زورق-قبالة-ميناء-طرابلس-1061540626.html
لبنان..العثور على جثث 8 مهاجرين بعد غرق زورق قبالة ميناء طرابلس
لبنان..العثور على جثث 8 مهاجرين بعد غرق زورق قبالة ميناء طرابلس
أعلن الجيش اللبناني العثور على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار- رمتين في طرابلس بعد حادث غرق قارب مهاجرين. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T08:07+0000
2022-04-24T08:07+0000
2022-04-24T08:28+0000
العالم العربي
لبنان
غرق
زورق
مهاجر غير شرعي
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وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد إن "مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس".هذا وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه "بتاريخ 23 نيسان/أبريل، تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة من إنقاذ 48 شخصاً بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب الزائدة".وأكد البيان أنه "تمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".وزعم أحد الناجين أن" طرادا للبحرية اللبنانية اصطدم بهم مرتين خلال مطاردتهم فأغرق المركب".ولا تزال عمليات التمشيط والبحث عن ناجين مستمرة منذ يوم أمس السبت، ويشارك في العملية الدفاع المدني والجيش اللبناني.
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العالم العربي, لبنان, غرق, زورق, مهاجر غير شرعي
لبنان..العثور على جثث 8 مهاجرين بعد غرق زورق قبالة ميناء طرابلس
08:07 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني العثور على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار- رمتين في طرابلس بعد حادث غرق قارب مهاجرين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد إن "مراكب الجيش عثرت على 8 جثث في البحر قبالة جزيرة الفنار - رمتين في طرابلس".
هذا وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه "بتاريخ 23 نيسان/أبريل، تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش حتى الساعة من إنقاذ 48 شخصاً بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب الزائدة".
وأشار إلى أن "القوات البحرية عملت بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة سيسنا على سحب المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".
وأكد البيان أنه "تمَّ توقيف المواطن (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".
وزعم أحد الناجين أن" طرادا للبحرية اللبنانية اصطدم بهم مرتين خلال مطاردتهم فأغرق المركب".
ولا تزال عمليات التمشيط والبحث عن ناجين مستمرة منذ يوم أمس السبت، ويشارك في العملية الدفاع المدني والجيش اللبناني.