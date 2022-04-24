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https://arabic.sputniknews.com/20220424/مادورو-يقول-إن-كولومبيا-تخطط-لهجمات-تخريبية-ضد-فنزويلا-1061537240.html
مادورو يقول إن كولومبيا تخطط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا
مادورو يقول إن كولومبيا تخطط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي إيفان دوكي، بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد ضباط إنفاذ القانون على أراضي فنزويلا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T04:29+0000
2022-04-24T04:29+0000
نيكولاس مادورو
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قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا في فبراير/شباط 2019، بعد محاولة نشطاء المعارضة بقيادة خوان غوايدو نقل مساعدات إنسانية مزعومة عبر الحدود. وقالت الحكومة الفنزويلية إن هذه كانت محاولة غزو.اتهمت كاراكاس بوغوتا مرارًا وتكرارًا بزعزعة استقرار الوضع الداخلي في فنزويلا، بما في ذلك عن طريق "محاولات الغزو" وتسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود. في أغسطس/آب 2018، اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.
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نيكولاس مادورو

مادورو يقول إن كولومبيا تخطط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا

04:29 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي إيفان دوكي، بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد ضباط إنفاذ القانون على أراضي فنزويلا.

وقال مادورو في كلمته التي أذاعها التلفزيون الرسمي يوم السبت، إن "إيفان دوكي جهز خططا مشتركة مع المجرمين والعصابات". مضيفا أن مجموعات المجرمين المتسللة ستهاجم الشرطة والجيش أولا بعد عبور الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا في فبراير/شباط 2019، بعد محاولة نشطاء المعارضة بقيادة خوان غوايدو نقل مساعدات إنسانية مزعومة عبر الحدود. وقالت الحكومة الفنزويلية إن هذه كانت محاولة غزو.
اتهمت كاراكاس بوغوتا مرارًا وتكرارًا بزعزعة استقرار الوضع الداخلي في فنزويلا، بما في ذلك عن طريق "محاولات الغزو" وتسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود. في أغسطس/آب 2018، اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.
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