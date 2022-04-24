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https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-السنوات-القادمة-ستكون-تاريخية-وسنكتب-الصفحات-من-أجل-الأجيال-القادمة-1061566091.html
ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين
ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين
أكد إيمانويل ماكرون، في خطاب النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T20:05+0000
2022-04-24T20:28+0000
العالم
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وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
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ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين

20:05 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 24.04.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية
إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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يتبع
أكد إيمانويل ماكرون، في خطاب النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستكون تاريخية.
وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".

وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".

وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
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