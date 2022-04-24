https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-السنوات-القادمة-ستكون-تاريخية-وسنكتب-الصفحات-من-أجل-الأجيال-القادمة-1061566091.html
ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين
ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين
أكد إيمانويل ماكرون، في خطاب النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T20:05+0000
2022-04-24T20:05+0000
2022-04-24T20:28+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1061566055_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0622af41f0716c3294c1a5410fc7c0d.jpg
وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/18/1061566055_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_690b28153d6ac80f9eec26feac5c637e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون: سأكون رئيسا لكل الفرنسيين
20:05 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد إيمانويل ماكرون، في خطاب النصر بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا فرنسا، أنه سيكون "رئيسا لكل الفرنسيين وليس مرشح تيار معين"، لافتًا إلى أن السنوات المقبلة ستكون تاريخية.
وقال في خطاب النصر، في باريس، اليوم الأحد: "لست مرشحا لتيار معين ولكنني رئيس لجميع الفرنسيين".
وأضاف أنه "بعد 5 سنوات من التحولات السعيدة والصعبة، اختارت أغلبية منا أن تعيد ثقتها بي لرئاسة فرنسا مرة أخرى".
وتابع ماكرون أن "السنوات القادمة ستكون تاريخية وسنكتب صفحاتها من أجل الأجيال القادمة".
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، ربح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.