https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-يصوت-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-فيديو-1061548617.html
ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو
ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو
صوّت الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في". 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:41+0000
2022-04-24T11:41+0000
2022-04-24T11:41+0000
أخبار فرنسا
العالم
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وفقا للقناة: "صوّت الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، في مركز اقتراع في لو توكيه (مقاطعة باس دي كاليه) في شمال البلاد ، حيث تقع ممتلكاتهم العائلية".افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.من أجل الحق في قيادة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، يقاتل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، للمرة الثانية على التوالي في الجولة الثانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو
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صوّت الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في".
وفقا للقناة: "صوّت الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، في مركز اقتراع في لو توكيه (مقاطعة باس دي كاليه) في شمال البلاد ، حيث تقع ممتلكاتهم العائلية".
افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.
من أجل الحق في قيادة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، يقاتل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، للمرة الثانية على التوالي في الجولة الثانية.