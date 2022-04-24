عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-يصوت-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-فيديو-1061548617.html
ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو
ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو
صوّت الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في". 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:41+0000
2022-04-24T11:41+0000
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061103020_0:0:3333:1876_1920x0_80_0_0_d3865a159476eb2cda2feab21bf4ac10.jpg
وفقا للقناة: "صوّت الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، في مركز اقتراع في لو توكيه (مقاطعة باس دي كاليه) في شمال البلاد ، حيث تقع ممتلكاتهم العائلية".افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.من أجل الحق في قيادة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، يقاتل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، للمرة الثانية على التوالي في الجولة الثانية.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061103020_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_b2cfdbab2fe82738e0f8111b0f79911e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم

ماكرون يصوت في الجولة الثانية من الانتخابات... فيديو

11:41 GMT 24.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - المرشح الفرنسي والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
تابعنا عبرTelegram
صوّت الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في".
وفقا للقناة: "صوّت الرئيس الفرنسي، برفقة زوجته بريجيت، في مركز اقتراع في لو توكيه (مقاطعة باس دي كاليه) في شمال البلاد ، حيث تقع ممتلكاتهم العائلية".
افتتحت مراكز الاقتراع في الساعة 9.00 بتوقيت موسكو، اليوم الأحد، في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية.
من أجل الحق في قيادة الدولة للسنوات الخمس المقبلة، يقاتل الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيم حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، للمرة الثانية على التوالي في الجولة الثانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала