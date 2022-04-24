https://arabic.sputniknews.com/20220424/مسؤول-سعودي-يوضح-لـسبوتنيك-كيف-يمكن-للنساء-أداء-فريضة-الحج-دون-محرم-1061553183.html

مسؤول سعودي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف يمكن للنساء أداء فريضة الحج دون محرم

مسؤول سعودي يوضح لـ"سبوتنيك" كيف يمكن للنساء أداء فريضة الحج دون محرم

قال سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن السماح للمرأة بالعمرة دون محرم ساهم في إقبال غير مسبوق. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T13:02+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإقبال من داخل المملكة وخارجها كبير جدا، خاصة بعد جائحة كورونا التي فرضت العديد من القيود السنوات الماضية على عمليات الحج والعمرة.وأوضح أن مسلمي روسيا وصلوا إلى السعودية بأعداد كبيرة لتأدية العمرة، خاصة في ظل تزايد الأعداد في العشر الأواخر في رمضان.ولفت إلى أن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى 100%، في ظل توجيهات لإنهاء كافة الإجراءات وتسهيلها بشكل سريع.وأكد أن قرار السماح للمرأة بالعمرة ساري المفعول للنساء فوق سن 45 عاما، وأن ما تردد حول التعليق غير صحيح، حيث أن التفسير اللاحق على القرار أوضح تحديد السن وليس التعليق الكامل.بشأن السماح للنساء القيام بالحج هذا العام دون محرم، توقع القرشي أن يطبق القرار بنفس الآلية على الحج، مع السماح للمرأة بأداء فريضة الحجة دون محرم "مع عصبة النساء".وأتاحت الوزارة التسجيل للمقيمين من داخل المملكة والمواطنين السعوديين، ممن لم يسبق لهم الحج خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، كما أكدت وزارة الحج والعمرة أن تسجيل الراغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل دون محرم "مع عصبة النساء".و"عصبة النساء" تعني مجموعة من النساء يقمن بالاجتماع والسفر معا لأجل أداء فريضة الحج والغرض من ذلك هو ضمان أمن المرأة المسلمة وراحتها.وطالما أن المرأة تؤدي الحج مع محرم (شخص لا يجوز الزواج منها) أو رفيق جدير بالثقة من خلال إشراف رسمي مسؤول أو أشخاص مماثلين وتشعر بالأمن والأمان جاز لها أداء الحج.وفي حالة وجود "عصبة من النساء" يسافرن معًا فيمكنهن أداء فريضة الحج دون وجود محرم.

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