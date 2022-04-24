https://arabic.sputniknews.com/20220424/مصر-تعزي-لبنان-في-ضحايا-المركب-الغارق-1061555462.html
مصر تعزي لبنان في ضحايا المركب الغارق
مصر تعزي لبنان في ضحايا المركب الغارق
أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني ولذوي ضحايا المركب الذي غرق ليل أمس، وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:50+0000
2022-04-24T13:50+0000
2022-04-24T13:50+0000
مصر
لبنان
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وأكدت الخارجية المصرية في بيان، وقوف مصر بجانب لبنان في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمصابين.كما شدد البيان في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش.وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/قائد-البحرية-اللبنانية-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-غرق-زورق-طرابلس-فيديو-1061549685.html
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مصر, لبنان
مصر تعزي لبنان في ضحايا المركب الغارق
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أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني ولذوي ضحايا المركب الذي غرق ليل أمس، وعلى متنه 60 شخصا في نطاق مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان، وقوف مصر
بجانب لبنان في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمصابين.
كما شدد البيان في الوقت ذاته على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الحداد الرسمي
، غدا الاثنين، على ضحايا المركب، حيث سيتم تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
وطلب ميقاتي أيضا من وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا.
كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.
يأتي ذلك فيما أكد مراسل "سبوتنيك
" في لبنان، أن البحرية اللبنانية تعمل على انتشال الضحايا، بمساعدة طوافات الجيش.
وأوضح مراسل "سبوتنيك" في لبنان
، أن حشودا كبيرة من أهالي وأصدقاء الضحايا يتواجدون أمام المرفأ وينتابهم غضب كبير من الحادث، مشيرا إلى انتشار مكثف للجيش اللبناني والقوى العسكرية في محيط المرفأ.