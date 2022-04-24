https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-10-أشخاص-في-هجوم-مسلح-على-وحدة-عسكرية-في-بوركينا-فاسو-1061558114.html
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على وحدة عسكرية في بوركينا فاسو
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على وحدة عسكرية في بوركينا فاسو
لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم خمسة جنود، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف وحدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية ومسؤول محلي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:49+0000
2022-04-24T14:49+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن "مفرزة جاسكيند العسكرية بمحافظة سوم تعرضت صباح اليوم لهجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص بينهم خمسة جنود"، وأكد مسؤول محلي وقوع الهجوم، لكنه أشار إلى مقتل أربعة مدنيين فقط.وفي وقت سابق، أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا و4 متطوعين مدنيين، وإصابة 21 إثر هجوم شنه المتمردون على قاعدة للجيش شمالي البلاد، يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري.وأضاف الجيش في بيان له: "استهدف هجوم معقد يوم الجمعة الموافق 8 نيسان/ أبريل 2022 مفرزة ناميسيغيما العسكرية في حوالي الساعة الخامسة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)"، وفقا لوكالة "فرانس برس".ويعتبر شمال بوركينا فاسو هو بؤرة ساخنة لهجمات المسلحين الإسلاميين، الذين بدأوا في شن غارات دامية عبر الحدود من مالي المجاورة في عام 2015، وأودت حملتهم بحياة 2000 شخص وشردت نحو 1.8 مليون شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 10 أشخاص في هجوم مسلح على وحدة عسكرية في بوركينا فاسو
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لقي عشرة أشخاص مصرعهم بينهم خمسة جنود، اليوم الأحد، في هجوم مسلح استهدف وحدة عسكرية شمالي بوركينا فاسو، حسبما أفادت مصادر أمنية ومسؤول محلي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن "مفرزة جاسكيند العسكرية بمحافظة سوم تعرضت صباح اليوم لهجوم شنته جماعات إرهابية مسلحة أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص بينهم خمسة جنود"، وأكد مسؤول محلي وقوع الهجوم، لكنه أشار إلى مقتل أربعة مدنيين فقط.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش في بوركينا فاسو مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا
و4 متطوعين مدنيين، وإصابة 21 إثر هجوم شنه المتمردون على قاعدة للجيش شمالي البلاد، يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف الجيش في بيان له: "استهدف هجوم معقد يوم الجمعة الموافق 8 نيسان/ أبريل 2022 مفرزة ناميسيغيما العسكرية في حوالي الساعة الخامسة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويعتبر شمال بوركينا فاسو هو بؤرة ساخنة لهجمات المسلحين الإسلاميين، الذين بدأوا في شن غارات دامية عبر الحدود من مالي المجاورة في عام 2015، وأودت حملتهم بحياة 2000 شخص وشردت نحو 1.8 مليون شخص.