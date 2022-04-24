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https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-6-جنود-وإصابة-20-آخرين-في-هجوم-استهدف-3-معسكرات-للجيش-المالي-1061557337.html
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي
لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل، إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:27+0000
2022-04-24T14:28+0000
العالم
أخبار مالي
هجوم مسلح
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الجيش المالي في بيان، اليوم الأحد، بـ"مقتل 6 من جنوده وإصابة 20 آخرين خلال هجوم شنته جماعات إرهابية باستخدام المركبات المفخخة والمحملة بالمتفجرات استهدف ثلاثة معسكرات (وسط البلاد) وذلك كحصيلة أولية".وقال إن الإرهابيين استهدفوا معسكرات "أمادو بالوبو مايجا" في منطقة "سيفاري" و" بافو" و"نيونو"، مشيرا إلى أن "القوات سيطرت على الأوضاع في المعسكرات وضبط العديد من المعدات العسكرية وأجهزة الهاتف المحمول وتضرر مروحية بشكل طفيف".في الـ19 من فبراير/ شباط الماضي، قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-المالي-يعلن-تعرض-3-معسكرات-للقوات-الحكومية-لهجوم-مسلح-1061547312.html
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العالم, أخبار مالي, هجوم مسلح

مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي

14:27 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 24.04.2022)
© AP Photo / STRجنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020
جنود ومواطنون ماليون يتجمعون خارج المقر الخاص لرئيس مالي المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا في باماكو الثلاثاء 18 أغسطس آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / STR
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لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل، إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الجيش المالي في بيان، اليوم الأحد، بـ"مقتل 6 من جنوده وإصابة 20 آخرين خلال هجوم شنته جماعات إرهابية باستخدام المركبات المفخخة والمحملة بالمتفجرات استهدف ثلاثة معسكرات (وسط البلاد) وذلك كحصيلة أولية".
وتابع البيان أن "قوات الجيش نجحت في التصدي لتلك المحاولات التي أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا من بينهم انتحاري".
وقال إن الإرهابيين استهدفوا معسكرات "أمادو بالوبو مايجا" في منطقة "سيفاري" و" بافو" و"نيونو"، مشيرا إلى أن "القوات سيطرت على الأوضاع في المعسكرات وضبط العديد من المعدات العسكرية وأجهزة الهاتف المحمول وتضرر مروحية بشكل طفيف".
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الجيش المالي يعلن تعرض 3 معسكرات للقوات الحكومية لهجوم مسلح
11:37 GMT
في الـ19 من فبراير/ شباط الماضي، قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.
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