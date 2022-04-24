https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-6-جنود-وإصابة-20-آخرين-في-هجوم-استهدف-3-معسكرات-للجيش-المالي-1061557337.html
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي
لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل، إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T14:27+0000
2022-04-24T14:27+0000
2022-04-24T14:28+0000
العالم
أخبار مالي
هجوم مسلح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1046305337_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_4966440a45e0fcc4112f29e7a30bc8ac.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الجيش المالي في بيان، اليوم الأحد، بـ"مقتل 6 من جنوده وإصابة 20 آخرين خلال هجوم شنته جماعات إرهابية باستخدام المركبات المفخخة والمحملة بالمتفجرات استهدف ثلاثة معسكرات (وسط البلاد) وذلك كحصيلة أولية".وقال إن الإرهابيين استهدفوا معسكرات "أمادو بالوبو مايجا" في منطقة "سيفاري" و" بافو" و"نيونو"، مشيرا إلى أن "القوات سيطرت على الأوضاع في المعسكرات وضبط العديد من المعدات العسكرية وأجهزة الهاتف المحمول وتضرر مروحية بشكل طفيف".في الـ19 من فبراير/ شباط الماضي، قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الجيش-المالي-يعلن-تعرض-3-معسكرات-للقوات-الحكومية-لهجوم-مسلح-1061547312.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1046305337_54:0:1946:1419_1920x0_80_0_0_a07b4df69a20df6fb524c342140cc009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي, هجوم مسلح
مقتل 6 جنود وإصابة 20 آخرين في هجوم استهدف 3 معسكرات للجيش المالي
14:27 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
لقي ستة جنود من الجيش المالي مصرعهم وأُصيب 20 آخرون على الأقل، إثر هجوم شنته مجموعات مسلحة استهدف ثلاثة معسكرات بوسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الجيش المالي في بيان، اليوم الأحد، بـ"مقتل 6 من جنوده وإصابة 20 آخرين خلال هجوم شنته جماعات إرهابية باستخدام المركبات المفخخة والمحملة بالمتفجرات استهدف ثلاثة معسكرات (وسط البلاد) وذلك كحصيلة أولية".
وتابع البيان أن "قوات الجيش نجحت في التصدي لتلك المحاولات التي أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا من بينهم انتحاري".
وقال إن الإرهابيين استهدفوا معسكرات "أمادو بالوبو مايجا" في منطقة "سيفاري" و" بافو" و"نيونو"، مشيرا إلى أن "القوات سيطرت على الأوضاع في المعسكرات وضبط العديد من المعدات العسكرية وأجهزة الهاتف المحمول وتضرر مروحية بشكل طفيف".
في الـ19 من فبراير/ شباط الماضي، قُتل أربعة جنود ماليين وأصيب 17 آخرون في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط مالي، حسب بيان صادر عن الجيش المالي.