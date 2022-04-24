https://arabic.sputniknews.com/20220424/منع-معلم-بريطاني-من-تدريس-التلاميذ-دون-سن-السادسة-بسبب-مظهره-المخيف-فيديو-1061555657.html
منع معلم بريطاني من تدريس الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف.. فيديو
منع معلم بريطاني من تدريس الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف.. فيديو
في المملكة المتحدة، مُنع مدرس من العمل مع الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:53+0000
2022-04-24T13:53+0000
2022-04-24T13:54+0000
نادي الفيديو
بريطانيا
مدرس
وشم
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ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن سبب المنع هو شكوى والدين تفيد بأن ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من كابوس يتعلق بالمدرس.وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفان هيلين أمضى ما لا يقل عن 460 ساعة في صالون الوشم في المجموع، والآن جسده، بما في ذلك لسانه مغطى بالكامل بالوشم.هذا ويواصل الرجل تعليم تلاميذ المدارس فوق سن السادسة ويدعي أن مظهره له تأثير مفيد عليهم.في رأيه، هذه هي الطريقة التي يتعلم بها الأطفال التسامح، مشيرا إلى أنه مع تقدمهم في السن، سيكونون أقل عرضة للعنصرية أو معاداة المثليين، "ولن ينظروا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كما لو كانوا من فناني السيرك".هذا ويزاول سيلفان هيلين مهنة التدريس منذ أكثر من 10 سنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, بريطانيا, مدرس, وشم
منع معلم بريطاني من تدريس الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف.. فيديو
13:53 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 13:54 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
في المملكة المتحدة، مُنع مدرس من العمل مع الأطفال دون سن السادسة بسبب مظهره المخيف.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن سبب المنع هو شكوى والدين تفيد بأن ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات يعاني من كابوس يتعلق بالمدرس.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيلفان هيلين أمضى ما لا يقل عن 460 ساعة في صالون الوشم في المجموع، والآن جسده، بما في ذلك لسانه مغطى بالكامل بالوشم.
هذا ويواصل الرجل تعليم تلاميذ المدارس فوق سن السادسة ويدعي أن مظهره له تأثير مفيد عليهم.
في رأيه، هذه هي الطريقة التي يتعلم بها الأطفال التسامح، مشيرا إلى أنه مع تقدمهم في السن، سيكونون أقل عرضة للعنصرية أو معاداة المثليين، "ولن ينظروا إلى الأشخاص ذوي الإعاقة كما لو كانوا من فناني السيرك".
هذا ويزاول سيلفان هيلين مهنة التدريس منذ أكثر من 10 سنوات.