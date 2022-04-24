https://arabic.sputniknews.com/20220424/موريتانيا-البرلمان-يصادق-على-برنامج-الحكومة-الجديدة-1061568464.html

موريتانيا: البرلمان يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

موريتانيا: البرلمان يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) على برنامج الحكومة الجديدة لمحمد ولد بلال مسعود، التي عينت في 31 مارس/آذار الماضي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T22:42+0000

2022-04-24T22:42+0000

2022-04-24T22:42+0000

الحكومة الموريتانية

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وقدم الوزير الأول محمد ولد بلال برنامج حكومته الخميس الماضي أمام النواب.وصوت لصالح برنامج الحكومة، في جلسة علنية دامت يومين خصصت لمناقشته والاستماع لردود الوزير الأول على استفسارات النواب، 106 نائبا مقابل 13 نائبا.كما أبرز أنها ستعمل على تنفيذ خطة عمل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الإنصاف واللحمة الاجتماعية "إنصاف"، وتعزيز جهود محاربة سوء التسيير والفساد، وكذا تقريب تقريب الإدارة من المواطنين على أساس من الإنصاف والمساواة، وتعزيز وتسريع تنفيذ إجراءات حازمة لخلق مزيد من فرص عمل لائقة للشباب في القطاع العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ نتائج المشاورات حول المدرسة العمومية.ومن أهداف الحكومة الجديدة، أيضا، تنفيذ توصيات المشاورات الوطنية (الحوار الوطني) الجارية والتحضير للانتخابات المقبلة.

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الحكومة الموريتانية