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موريتانيا: البرلمان يصادق على برنامج الحكومة الجديدة
موريتانيا: البرلمان يصادق على برنامج الحكومة الجديدة
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) على برنامج الحكومة الجديدة لمحمد ولد بلال مسعود، التي عينت في 31 مارس/آذار الماضي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T22:42+0000
2022-04-24T22:42+0000
الحكومة الموريتانية
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وقدم الوزير الأول محمد ولد بلال برنامج حكومته الخميس الماضي أمام النواب.وصوت لصالح برنامج الحكومة، في جلسة علنية دامت يومين خصصت لمناقشته والاستماع لردود الوزير الأول على استفسارات النواب، 106 نائبا مقابل 13 نائبا.كما أبرز أنها ستعمل على تنفيذ خطة عمل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الإنصاف واللحمة الاجتماعية "إنصاف"، وتعزيز جهود محاربة سوء التسيير والفساد، وكذا تقريب تقريب الإدارة من المواطنين على أساس من الإنصاف والمساواة، وتعزيز وتسريع تنفيذ إجراءات حازمة لخلق مزيد من فرص عمل لائقة للشباب في القطاع العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ نتائج المشاورات حول المدرسة العمومية.ومن أهداف الحكومة الجديدة، أيضا، تنفيذ توصيات المشاورات الوطنية (الحوار الوطني) الجارية والتحضير للانتخابات المقبلة.
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الحكومة الموريتانية

موريتانيا: البرلمان يصادق على برنامج الحكومة الجديدة

22:42 GMT 24.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONموريتانيا، 2018
موريتانيا، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) على برنامج الحكومة الجديدة لمحمد ولد بلال مسعود، التي عينت في 31 مارس/آذار الماضي.
وقدم الوزير الأول محمد ولد بلال برنامج حكومته الخميس الماضي أمام النواب.
وصوت لصالح برنامج الحكومة، في جلسة علنية دامت يومين خصصت لمناقشته والاستماع لردود الوزير الأول على استفسارات النواب، 106 نائبا مقابل 13 نائبا.
وقد أكد محمد ولد بلال أن حكومته ستعمل على المدى القصير لتحقيق ثمانية أهداف، على رأسها التصدي لموسم الجفاف، والتخفيف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا، على إمدادات موريتانيا بالمواد الغذائية الأساسية والمحروقات.
كما أبرز أنها ستعمل على تنفيذ خطة عمل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الإنصاف واللحمة الاجتماعية "إنصاف"، وتعزيز جهود محاربة سوء التسيير والفساد، وكذا تقريب تقريب الإدارة من المواطنين على أساس من الإنصاف والمساواة، وتعزيز وتسريع تنفيذ إجراءات حازمة لخلق مزيد من فرص عمل لائقة للشباب في القطاع العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ نتائج المشاورات حول المدرسة العمومية.
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ومن أهداف الحكومة الجديدة، أيضا، تنفيذ توصيات المشاورات الوطنية (الحوار الوطني) الجارية والتحضير للانتخابات المقبلة.
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