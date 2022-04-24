https://arabic.sputniknews.com/20220424/هل-بدء-التراجع-الغربي-بعد-فشل-العقوبات-على-روسيا-1061553524.html

هل بدء التراجع الغربي بعد فشل العقوبات على روسيا؟

هل بدء التراجع الغربي بعد فشل العقوبات على روسيا؟

أثارت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الكثير من الشكوك حول مدى تأثير الحظر الأوروبي على واردات الطاقة الروسية على الاقتصاد الروسي، بعد تصريحاتها الأخيرة. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T13:11+0000

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هل بدء التراجع الغربي بعد فشل العقوبات على روسيا؟ هل بدء التراجع الغربي بعد فشل العقوبات على روسيا؟

حيث قالت، إنه من "الضروري أن ينهي الاتحاد الأوروبي اعتماده على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي- وهي إمدادات طاقة مهمة لأوروبا وتدفق ثابت من الإيرادات الأجنبية لموسكو".لكن يلين بينت أن الحظر الشامل على واردات الطاقة الروسية قد "لا يفعل الكثير لعرقلة الاقتصاد الروسي بينما يشلّ أوروبا بزيادات مذهلة في الأسعار".في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين"، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بأن هناك خطرا كبيرا خاصةً بعد أن قررت روسيا التوجه لاستعمال عملة الروبل لتسعير صادرات الغاز خاصةً وأن خمسين بالمئة من احتياجات أوروبا من الغاز تحصل عليها من روسيا.ولفت إلى أن هذا الأمر له أبعاد على المستوى الإنتاجي والاقتصادي والدخل القومي، وبالتالي أي عقوبات على روسيا في هذا المجال سيكون تكلفته مرتفعة جداً، خاصةً وأن أوروبا لا تستطيع تأمين البديل قبل خمس سنوات، لذلك فهي مضطرة للعودة للشروط الروسية.وفي سياق متصل قال الباحث في الفلسفة السياسية، د. رامي الخليفة العلي: "إنه فيما يتعلق بالطاقة على وجه التحديد، فحظر الطاقة الروسية ووضع قيود عليها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعٍ هائل في الأسعار، وليس من مصلحة أوروبا التخلي عن مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً وأن هناك دولا تعتمد بنسب مختلفة وأحياناً بنسب كبيرة على الغاز الروسي، وبالتالي إذا تم حظر الغاز الروسي فإن ذلك يعني أزمة اقتصادية كبيرة، لذلك وجهة النظر الغربية والأوروبية تذهب إلى عدم فرض حظر على الطاقة الروسية والغاز الروسي على وجه التحديد".وأضاف "أنه يستبعد تراجع الدول الأوروبية عن سياساتها ومواقفها في أوكرانيا لأن لديها أهداف أولها دعم القوات المختلفة في أوكرانيا ودعم كييف عسكرياً، وثانياً دعم دول أوروبا الشرقية المحاذية لروسيا عسكرياً ، وثالثاً فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا وكل ذلك من شأنه التأثير على روسيا، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات بأن السياسة الغربية سوف تتغير في الأيام القادمة".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

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