https://arabic.sputniknews.com/20220424/هيئة-الغذاء-والدواء-السعودية-تقدم-نصيحة-بشأن-مشروب-قمر-الدين-1061566344.html
هيئة الغذاء والدواء السعودية تقدم نصيحة بشأن مشروب قمر الدين
هيئة الغذاء والدواء السعودية تقدم نصيحة بشأن مشروب قمر الدين
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، بالحرص على تحضير قمر الدين منزليا، باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T20:16+0000
2022-04-24T20:16+0000
2022-04-24T20:16+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103097/75/1030977595_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_3a68760e120814a8c7695f8696540b09.jpg
وكتبت الهيئة عبر حسابها "تويتر"، أن هناك شائعة تزعم أن قمر الدين قد يسبب اضرابات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكوليسترول في الدم.وشددت على أن "ذلك المشروب يتم تحضيره بكميات سكر عالية مما قد يؤثر على مرضى السكري لكن لم يثبت تأثيره على نسبة الكوليسترول في الدم".وأشار الهيئة إلى أن "قمر الدين من المشروبات الرمضانية الشهية، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام".ولفتت صحيفة "عاجل" إلى أن التجمع الصحي بمكة المكرمة، سبق أن قدم إرشادات غذائية في رمضان، مبينا طريقة تحضير قمر الدين وفوائده العديدة.وأشارت إلى أنه يتم تحضير عصير قمر الدين من فاكهة المشمش بعد نقعها في الماء لعدة ساعات، ثم تخلط في الخلاط الكهـربائي، وتتم إضافة ماء الزهـر بحسب رغبة الشخص.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103097/75/1030977595_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cbf46e14fb345a03d732ad1e018d0a55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, السعودية, أخبار السعودية اليوم
هيئة الغذاء والدواء السعودية تقدم نصيحة بشأن مشروب قمر الدين
تابعنا عبر
نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في المملكة العربية السعودية، بالحرص على تحضير قمر الدين منزليا، باستخدام المشمش الطازج بسكر أقل.
وكتبت الهيئة عبر حسابها "تويتر"، أن هناك شائعة تزعم أن قمر الدين قد يسبب اضرابات لمرضى السكر ويزيد نسبة الكوليسترول في الدم.
وشددت على أن "ذلك المشروب يتم تحضيره بكميات سكر عالية مما قد يؤثر على مرضى السكري لكن لم يثبت تأثيره على نسبة الكوليسترول في الدم".
وأشار الهيئة إلى أن "قمر الدين من المشروبات الرمضانية الشهية، التي تتميز بمذاقها اللذيذ، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام".
ولفتت صحيفة "عاجل
" إلى أن التجمع الصحي بمكة المكرمة، سبق أن قدم إرشادات غذائية في رمضان، مبينا طريقة تحضير قمر الدين وفوائده العديدة.
وأشارت إلى أنه يتم تحضير عصير قمر الدين من فاكهة المشمش بعد نقعها في الماء لعدة ساعات، ثم تخلط في الخلاط الكهـربائي، وتتم إضافة ماء الزهـر بحسب رغبة الشخص.