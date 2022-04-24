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https://arabic.sputniknews.com/20220424/وزارة-الداخلية-الفرنسية-نسبة-إقبال-الناخبين-في-جولة-الإعادة-الرئاسية-2641-1061552286.html
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة إقبال الناخبين في جولة الإعادة الرئاسية 26.41%
وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة إقبال الناخبين في جولة الإعادة الرئاسية 26.41%
قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بلغ 26.41% حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:48+0000
2022-04-24T12:48+0000
الانتخابات الفرنسية
إيمانويل ماكرون
مارين لوبان
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ووفقا لبيان نشرته فرانس 24، فقد بدأ الاقتراع، اليوم الأحد، في الساعة 6.00 بتوقيت جرينتش في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية الأخيرة من الانتخابات الرئاسية. إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي، وماري لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني.وحسب بيان الوزارة الفرنسية كانت نسبة المشاركة هذا العام حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش أقل مما كانت عليه في آخر انتخابات رئاسية في نفس الوقت.ويتم انتخاب الرئيس الفرنسي لولاية مدتها خمس سنوات مباشرة من قبل مواطني الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذين يعيشون في فرنسا وخارجها.وتجرى الانتخابات على جولتين، جرت الأولى هذا العام في الـ 10 من أبريل، وحصل ماكرون فيها على 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% لمرشحة اليمين ماري لوبان، فيما تجري الجولة الثانية اليوم الأحد ولم تحسم إلى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/فرنسا-الناخبون-يتوجهون-إلى-مراكز-الاقتراع-للإدلاء-بأصواتهم-في-الانتخابات-الرئاسية--1061538223.html
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الانتخابات الفرنسية, إيمانويل ماكرون, مارين لوبان

وزارة الداخلية الفرنسية: نسبة إقبال الناخبين في جولة الإعادة الرئاسية 26.41%

12:48 GMT 24.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الفرنسية - لوحة تظهر المرشحين الرئيسيين الرئيس الحالي إيامنويل ماكرون، والمرشحة اليمينية ماري لوبان، فرنسا 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية - لوحة تظهر المرشحين الرئيسيين الرئيس الحالي إيامنويل ماكرون، والمرشحة اليمينية ماري لوبان، فرنسا 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
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قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد إن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بلغ 26.41% حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش.
ووفقا لبيان نشرته فرانس 24، فقد بدأ الاقتراع، اليوم الأحد، في الساعة 6.00 بتوقيت جرينتش في فرنسا حيث تجري الجولة الثانية الأخيرة من الانتخابات الرئاسية. إيمانويل ماكرون، الرئيس الحالي، وماري لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني.
وصول ناخب يرتدي رداءًا ونعالًا للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في ريمس، شمال شرق فرنسا، خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
فرنسا.. الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
06:44 GMT
وحسب بيان الوزارة الفرنسية كانت نسبة المشاركة هذا العام حتى الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش أقل مما كانت عليه في آخر انتخابات رئاسية في نفس الوقت.

وقال: "في عام 2017، بلغ معدل الإقبال في الساعة 12:00 [10.00 بتوقيت جرينتش] للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في العاصمة الفرنسية 28.23%، وفي عام 2012، كان هذا المعدل 30.66% في نفس الوقت".

ويتم انتخاب الرئيس الفرنسي لولاية مدتها خمس سنوات مباشرة من قبل مواطني الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذين يعيشون في فرنسا وخارجها.

وفي فرنسا لكي تصبح مرشحًا، يجب أن يتم ترشيحك من 500 مسؤول منتخب على الأقل.

وتجرى الانتخابات على جولتين، جرت الأولى هذا العام في الـ 10 من أبريل، وحصل ماكرون فيها على 27.84% من الأصوات مقابل 23.15% لمرشحة اليمين ماري لوبان، فيما تجري الجولة الثانية اليوم الأحد ولم تحسم إلى الآن.
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