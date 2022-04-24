https://arabic.sputniknews.com/20220424/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-مأساة-كبيرة-لكل-الشعب-اللبناني-وهدفنا-إنقاذ-الأرواح--1061540340.html

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": مأساة كبيرة لكل الشعب اللبناني وهدفنا إنقاذ الأرواح

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": مأساة كبيرة لكل الشعب اللبناني وهدفنا إنقاذ الأرواح

علق وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة ساحل مدينة طرابلس شمالي لبنان، قائلا إنها مأساة كبيرة لكل الشعب اللبناني. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T08:07+0000

2022-04-24T08:07+0000

2022-04-24T08:07+0000

لبنان

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وقال حمية ل"سبوتنيك" إن " كل المواطنين اللبنانيين يعيشون أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، إنما المشكل ليس بالمواطنين إنما بمن يغرر بهم، ويأخذهم على مركب لا يراعي السلامة العامة"، لافتاً إلى أن "المواطن مغامر ويحب أن يصل إلى حياة مستقرة لكن للأسف الشديد هناك بعض من يستغل الوضع في لبنان ويكون شريك أساسي في إزهاق أرواح المواطنين".كما أوضح حمية أن "هناك أجهزة أمنية وقضائية معنية في موضوع السيطرة على الهجرة الغير شرعية"، لافتاً إلى أن هذا الموضوع الآن هو رهن التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية".وأكد أن "وضع البلد كله صعب، أهلنا في طرابلس وعكار وبعلبك الهرمل وفي كل لبنان وضعهم صعب، وأنا لست بوارد الدفاع عن الحكومة ولكن نحن كوزارة الأشغال العامة والنقل نعمل باللحم الحي على قدر المستطاع ونحاول ضمن الاعتمادات الموجودة أن نقارب وجع الناس ونخفف من أوجاعهم".وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان لها، اليوم الأحد، عن إنقاذ 48 شخصاً كانوا على متن مركب تعرض للغرق، أمس السبت، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية.وأشارت مديرية التوجيه إلى أن "القوات البحرية التابعة للجيش تمكنت حتى الساعة من إنقاذ 48 شخصاً بينهم طفلة متوفية كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون - الشمال، نتيجة تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة".وأوضحت أن "القوات البحرية قد عملت بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية وطائرة "سيسنا" على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة، فيما تواصل القوى عملياتها براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".وأشارت المديرية إلى أنه تم توقيف مواطن للاشتباه بتورطه في عملية التهريب، فيما بوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.

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