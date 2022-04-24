https://arabic.sputniknews.com/20220424/وسائل-إعلام-تكشف-تقدم-ماكرون-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1061562540.html
وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
يتقدم إيمانويل ماكرون في الجولة الانتخابية الرئاسية الفرنسية الثانية بنسبة 55% إلى 58%، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن استطلاعات الرأي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:03+0000
2022-04-24T17:03+0000
2022-04-24T17:03+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".وفي الـ11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا
وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
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يتقدم إيمانويل ماكرون في الجولة الانتخابية الرئاسية الفرنسية الثانية بنسبة 55% إلى 58%، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن استطلاعات الرأي.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.
قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".
وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات
لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".
وفي الـ11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".