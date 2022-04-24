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وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
يتقدم إيمانويل ماكرون في الجولة الانتخابية الرئاسية الفرنسية الثانية بنسبة 55% إلى 58%، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن استطلاعات الرأي. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:03+0000
2022-04-24T17:03+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
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وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".وفي الـ11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا

وسائل إعلام تكشف تقدم ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

17:03 GMT 24.04.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badiasالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا، 9 مايو 2021 قبل إطلاق مؤتمر مستقبل أوروبا والاحتفال بيوم أوروبا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إلى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا، 9 مايو 2021 قبل إطلاق مؤتمر مستقبل أوروبا والاحتفال بيوم أوروبا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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يتقدم إيمانويل ماكرون في الجولة الانتخابية الرئاسية الفرنسية الثانية بنسبة 55% إلى 58%، حسبما ذكرت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن استطلاعات الرأي.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الإقبال على التصويت بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة الخامسة مقارنة بـ65% خلال ذات الوقت من الجولة الأولى.
قال بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، إن "نسبة الإقبال على التصويت (جولة الإعادة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان) بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 5 مساء" وذلك مقارنة بـ" 65 في المئة خلال الوقت ذاته بالجولة الأولى".
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وأضاف أن خلال "الجولة الثانية من الانتخابات لعام 2017، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 65.30 في المئة حتى الساعة 5 مساءً".
وفي الـ11 من شهر أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 27.84 في المئة ومنافسته مارين لوبان على 23.15 في المئة من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وتابعت الوزارة أن "ماكرون حصد أصوات 9 ملايين و578 ألفا و785 شخصا، ومنافسته مرشحة حزب التجمع الوطني لوبان 8 ملايين 136 ألفا 369 شخصا".
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