ويل سميث يتواجد في الهند بأول ظهور عام بعد جدل صفعه لكريس روك... صور
© AFP 2022 / Frazer Harrisonالممثل الأمريكي ويل سميث مع زوجته الممثلة الأمريكي جادا بينكت سميث
الممثل الأمريكي ويل سميث مع زوجته الممثلة الأمريكي جادا بينكت سميث
© AFP 2022 / Frazer Harrison
تداولت تقارير صورا للممثل الأمريكي، ويل سميث، في الهند، والتي أشارت إلى أنه أول ظهور علني له منذ الجدل الواسع الذي أحدثه في حفل جوائز "أوسكار" بصفعه لنظيره الكوميدي، كريس روك.
وتظهر الصور التي نشرها موقع "بيج سيكس" البريطاني ويل سميث تلتقط الصور وهو يبتسم أثناء خروجه من السيارة في مومباي.
ولم يوضح الموقع سبب تواجد سميث في الهند في ذلك التوقيت.
#JustIn— The Dindu (@TheDindu) April 23, 2022
Enraged Will Smith lands in Mumbai, soon after news of Sharad Pawar mocking his wife were spread by BJP IT-Cell. pic.twitter.com/0vS64ryhs6
Will Smith est malin ! Après sa claque sur Chris Rock au #Oscars qui lui a coûté tous ses contrats et sorties de films, il est parti en Inde à Mumbai dans le plus gros marché du film au monde ! #bollywood pic.twitter.com/y9XvBrjVlm— Kunta van den Kinté (@denkinte_2) April 23, 2022
تأتي زيارة ويل سميث للهند بعد مرور ما يقرب من شهر على صفعه الممثل الكوميدي، كريس روك، خلال البث المباشر لحفل جوائز "أوسكار" السينمائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 27 مارس/ آذار الماضي، بعدما ألقى مزحة عن زوجته، الممثلة جادا بينكيت، بشأن رأسها الأصلع، نتيجة إصابتها بـ"الثعلبة"، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية يؤدي إلى تساقط الشعر.
وخلال خطاب قبوله لجائزة أفضل ممثل رئيسي في الحفل عن دوره في فيلم "King Richard"، اعتذر ويل سميث لمنظمي الحفل، كما اعتذر في وقت لاحق لكريس روك عن أفعاله، إلا أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عاقبته بحرمانه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات، وهو قرار قال إنه قبله.
من ناحيته، أكد كريس روك في عروضه "الستاند أب كوميدي" أنه لن يتحدث عن صفع ويل سميث له "حتى يحصل عن أجر نظير ذلك".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، إن واقعة حفل "أوسكار" سيتم تناولها في "حديث الطاولة الحمراء" عندما يحين الوقت، وهو برنامج تلفزيوني من تقديمهما على موقع "فيسبوك".