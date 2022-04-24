https://arabic.sputniknews.com/20220424/ويل-سميث-يتواجد-في-الهند-بأول-ظهور-عام-بعد-جدل-صفعه-لكريس-روك-صور-1061537882.html

ويل سميث يتواجد في الهند بأول ظهور عام بعد جدل صفعه لكريس روك... صور

ويل سميث يتواجد في الهند بأول ظهور عام بعد جدل صفعه لكريس روك... صور

تداولت تقارير صورا للممثل الأمريكي، ويل سميث، في الهند، والتي أشارت إلى أنه أول ظهور علني له ‏منذ الجدل الواسع الذي أحدثه في حفل جوائز "أوسكار" بصفعه لنظيره... 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T06:21+0000

2022-04-24T06:21+0000

2022-04-24T06:21+0000

مجتمع

منوعات

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وتظهر الصور التي نشرها موقع "بيج سيكس" البريطاني ويل سميث تلتقط الصور وهو يبتسم أثناء خروجه من السيارة في مومباي.ولم يوضح الموقع سبب تواجد سميث في الهند في ذلك التوقيت.تأتي زيارة ويل سميث للهند بعد مرور ما يقرب من شهر على صفعه الممثل الكوميدي، كريس روك، خلال البث المباشر لحفل جوائز "أوسكار" السينمائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 27 مارس/ آذار الماضي، بعدما ألقى مزحة عن زوجته، الممثلة جادا بينكيت، بشأن رأسها الأصلع، نتيجة إصابتها بـ"الثعلبة"، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية يؤدي إلى تساقط الشعر.وخلال خطاب قبوله لجائزة أفضل ممثل رئيسي في الحفل عن دوره في فيلم "King Richard"، اعتذر ويل سميث لمنظمي الحفل، كما اعتذر في وقت لاحق لكريس روك عن أفعاله، إلا أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عاقبته بحرمانه من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لمدة 10 سنوات، وهو قرار قال إنه قبله.من ناحيته، أكد كريس روك في عروضه "الستاند أب كوميدي" أنه لن يتحدث عن صفع ويل سميث له "حتى يحصل عن أجر نظير ذلك".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قالت جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، إن واقعة حفل "أوسكار" سيتم تناولها في "حديث الطاولة الحمراء" عندما يحين الوقت، وهو برنامج تلفزيوني من تقديمهما على موقع "فيسبوك".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/حرمان-ويل-سميث-من-حضور-حفل-جوائز-أوسكار-لمدة-10-سنوات-بعد-صفعه-كريس-روك-1060989974.html

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