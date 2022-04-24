https://arabic.sputniknews.com/20220424/-السيسي-وابن-زايد-والعاهل-الأردني-يؤكدون-ضرورة-وقف-إسرائيل-كل-الإجراءات-التي-تقوض-فرص-تحقيق-السلام-1061563450.html
السيسي وابن زايد والعاهل الأردني يؤكدون ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام
السيسي وابن زايد والعاهل الأردني يؤكدون ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهد بو ظبي، محمد بن زايد، "أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:40+0000
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن "القادة الثلاثة، أكدوا، خلال اجتماعهم بالقاهرة، أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته".وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية- بترا، أن "القادة أكدوا ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وأهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أكد في وقت سابق اليوم، "التزام تل أبيب بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى".وقال لابيد، في مؤتمر صحفي بالقدس: "يصلي المسلمون في جبل الهيكل، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته"، مستخدماً التسمية اليهودية لحرم المسجد الأقصى. وأضاف: "لا يوجد تغيير ولن يكون هناك أي تغيير - لا خطة لدينا لتقسيم جبل الهيكل بين الأديان".وتابع: "تحاول منظمات إرهابية خطف المسجد الأقصى من أجل إشعال العنف في القدس وإثارة نزاع عنيف يمتد منها الى أنحاء البلاد"، متهما حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بتأجيج الوضع عن طريق متطرفين مسلحين لاستغلال الأقصى كمركز تحريض على العنف.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الأردن-يستدعى-القائم-بالأعمال-الإسرائيلي-احتجاجا-على-الانتهاكات-بالمسجد-الأقصى-وتطالب-بوقفها-فورا-1061337489.html
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السيسي وابن زايد والعاهل الأردني يؤكدون ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام
17:40 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 17:48 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي عهد بو ظبي، محمد بن زايد، "أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية في حماية الأماكن المقدسة بالقدس".
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إن "القادة الثلاثة، أكدوا، خلال اجتماعهم بالقاهرة، أهمية احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بدورها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته".
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية- بترا
، أن "القادة أكدوا ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، وأهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أكد في وقت سابق اليوم، "التزام تل أبيب بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى
".
وقال لابيد، في مؤتمر صحفي بالقدس
: "يصلي المسلمون في جبل الهيكل، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته"، مستخدماً التسمية اليهودية لحرم المسجد الأقصى. وأضاف: "لا يوجد تغيير ولن يكون هناك أي تغيير - لا خطة لدينا لتقسيم جبل الهيكل بين الأديان".
وتابع: "تحاول منظمات إرهابية خطف المسجد الأقصى من أجل إشعال العنف في القدس وإثارة نزاع عنيف يمتد منها الى أنحاء البلاد"، متهما حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بتأجيج الوضع عن طريق متطرفين مسلحين لاستغلال الأقصى كمركز تحريض على العنف.