https://arabic.sputniknews.com/20220425/آبل-تحذف-التطبيقات-غير-المحدثة-من-متجرها-1061582270.html

‏"آبل" تحذف التطبيقات غير المحدثة من متجرها

‏"آبل" تحذف التطبيقات غير المحدثة من متجرها

بدأت شركة "آبل" الأمريكية في تنفيذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات داخل متجرها، التي لم تعد تتلقى تحديثات من جانب مطوريها.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:57+0000

2022-04-25T12:57+0000

2022-04-25T12:57+0000

شركة آبل

مجتمع

منوعات

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وفي رسالة بريد إلكتروني إلى المطورين، وتحمل عنوان "إشعار تحسين التطبيق"، تحذر"آبل" من أنها ستحذف التطبيقات من متجرها، والتي لم يتم "تحديثها منذ فترة زمنية طويلة".وأضافت أنها تمنح المطورين 30 يوما فقط لتحديثها، كي يضمنون استمرار بقائها عل متجر التطبيقات.لكن هذا لا يعني أن التطبيقات غير المحدثة ستختفي من أجهزة المستخدمين، الذين قاموا بتحميلها في وقت سابق، وفقا لموقع "ذا فيرج".وقوبل إجراء "آبل" برفض واستهجان، إذ يجادل منتقدو هذه السياسة أن تطبيقات الهواتف الذكية يجب أن تظل متاحة، بغض النظر عن عمرها، تماما مثل ألعاب الفيديو القديمة، التي تظل قابلة للتشغيل على وحدات التحكم.بينما يرى آخرون إن سياسة "آبل" صارمة بشكل غير ضروري على المطورين، ويدّعون أن الشركة لا تحترم تماما العمل الذي يدخل في الألعاب المستقلة.يشار إلى أنه، في وقت سابق من الشهر الجاري، اتخذ متجر "غوغل بلاي" خطوة مماثلة، وهي أنه سيبدأ في الحد من ظهور التطبيقات التي "لا تستهدف مستوى واجهة برمجة التطبيقات في غضون عامين من أحدث إصدار رئيسي من أندرويد".ولفتت إلى أنه أمام المطورين فرصة حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لتحديث تطبيقاتهم، مع امتلاكهم خيار التقدم للحصول على تمديد لمدة 6 أشهر، إذا لم يتمكنوا من تنفيذ التزامهم في الموعد النهائي.

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شركة آبل, مجتمع, منوعات