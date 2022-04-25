https://arabic.sputniknews.com/20220425/أردوغان-يدعو-بايدن-لتعلم-التاريخ-جيدا-1061608531.html

أردوغان يدعو بايدن لتعلم التاريخ جيدا

أردوغان يدعو بايدن لتعلم التاريخ جيدا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى "تعلم التاريخ جيدا" قبل أن يدلو بدلوه بخصوص مذابح الأرمن عام 1915. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T17:38+0000

2022-04-25T17:38+0000

2022-04-25T17:38+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053306865_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f41ed0cd3bc0dd1bfea8c8acabb90bb9.jpg

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عقب ترأسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي، تعليقا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحداث 1915 بـ"الإبادة"، قائلا: "لا نرى أنها تستحق حتى التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب ومعلومات خاطئة بشكل كامل"وأكد الرئيس أردوغان أن التعابير المستخدمة من قبل حكومات وبرلمانات بعض الدول بخصوص مذابح الأرمن "بحكم العدم" بالنسبة لتركيا.وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد وصف أمس الأحد "بعض القادة الغربيين" بـ"المنافقين" لاستخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بأحداث عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.وأضاف تشاووش أوغلو عبر حسابه الشخضي على "تويتر" اليوم الأحد: "جادل بعض القادة الغربيين في الأيام الأخيرة بأنه لا يمكن استخدام كلمة إبادة جماعية إلا بعد صدور قرار من المحكمة، هذا صحيح، ومع ذلك، عندما يستخدم هؤلاء الأشخاص أنفسهم، منقادين بدوافع سياسية، ودون قرار من المحكمة، كلمة إبادة جماعية، فيما يتعلق بأحداث عام 1915، فهذا هو أوضح مثال على نفاقهم".وفي 24 أبريل/ نيسان2021، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة، ديفيد ساترفيلد، إثر توصيف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مذابح الأرمن "إبادة جماعية".

https://arabic.sputniknews.com/20220424/تشاووش-أوغلو-يصف-بعض-القادة-الغربيين-بـالمنافقين-لاستخدامهم-مصطلح-الإبادة-الجماعية-للأرمن-1061558569.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان