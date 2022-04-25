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https://arabic.sputniknews.com/20220425/أردوغان-يعلن-أنه-سيجري-غدا-اتصالا-هاتفيا-ببوتين-لبحث-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1061607546.html
أردوغان يعلن أنه سيجري غدا اتصالا هاتفيا ببوتين لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
أردوغان يعلن أنه سيجري غدا اتصالا هاتفيا ببوتين لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:30+0000
2022-04-25T16:30+0000
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وقال الرئيس التركي خلال خطابه عقب اجتماع مجلس الوزراء: "بالأمس، أجريت محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. غدا نخطط لمفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين. هدفنا هو تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في أسرع وقت ممكن وتنظيم اجتماع للقادة".هذا واستقبل الرئيس التركي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم ‏الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.‏وتأتي زيارة غوتيريش إلى تركيا قبل سفره إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلن الكرملين، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يعلن أنه سيجري غدا اتصالا هاتفيا ببوتين لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

16:30 GMT 25.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس التركي خلال خطابه عقب اجتماع مجلس الوزراء: "بالأمس، أجريت محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. غدا نخطط لمفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين. هدفنا هو تحقيق وقف إطلاق نار مستدام في أسرع وقت ممكن وتنظيم اجتماع للقادة".
هذا واستقبل الرئيس التركي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم ‏الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.‏
وتأتي زيارة غوتيريش إلى تركيا قبل سفره إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الكرملين، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
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