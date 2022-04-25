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https://arabic.sputniknews.com/20220425/أسعار-النفط-تتراجع-بنسبة-5-وسط-مخاوف-بشأن-الطلب-الصيني-1061575543.html
أسعار النفط تتراجع بنسبة 5% وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني
أسعار النفط تتراجع بنسبة 5% وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني
انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي "كوفيد 19" المتفاقم في الصين إلى الحد من طلب مستهلك الطاقة... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T10:09+0000
2022-04-25T10:09+0000
أسعار النفط اليوم
الصين
اقتصاد
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وانخفضت عقود خام "برنت" القياسي إلى 101.20 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.85 دولار للبرميل، بحسب وكالة "فرانس برس".وتكافح الصين للسيطرة على التفشي الوبائي المتجدد الذي أجبر شنغهاي - أكبر مدينة في البلاد - على الإغلاق ووجه ضربة للطلب على الطاقة. كما تأثرت الأسواق العالمية أيضا باحتمال حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة الأمريكية.ونقلت الوكالة عن المحلل لدى شركة "XTB" للخدمات المالية وليد قودماني: "تدهورت الحالة المزاجية في السوق لأن وضع كوفيد في الصين لم يتحسن، ووسائل الإعلام تلمح إلى أن بكين قد تكون التالية في طريق الإغلاق بعد شنغهاي والعديد من المدن الكبرى الأخرى".وأضاف: "بما أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن الوضع له تأثير كبير على أسواق السلع مع انخفاض النفط والمعادن الصناعية بشكل كبير".سجلت شنغهاي، يوم الأحد، 39 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها المدينة الصينية رغم الإغلاقات التي تفرضها السلطات. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من أسوأ تفشي للفيروس خلال عامين بفرض إغلاقات صارمة وفحوصات جماعية حيث تلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/موجة-بيعية-للأسهم-العالمية-وانخفاض-أسعار-الذهب-والنفط-وسط-مخاوف-اقتصادية-واسعة-1061573126.html
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أسعار النفط اليوم, الصين, اقتصاد

أسعار النفط تتراجع بنسبة 5% وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

10:09 GMT 25.04.2022
© AP Photo / JOHN GAPS IIIرجال إطفاء بئر نفط من شركة أمريكية بينما احتراق رأس بئر خارج نطاق السيطرة عبر بحيرة من النفط الخام في حقل نفط الأحمدي بالكويت
رجال إطفاء بئر نفط من شركة أمريكية بينما احتراق رأس بئر خارج نطاق السيطرة عبر بحيرة من النفط الخام في حقل نفط الأحمدي بالكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AP Photo / JOHN GAPS III
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انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يؤدي تفشي "كوفيد 19" المتفاقم في الصين إلى الحد من طلب مستهلك الطاقة الرئيسي.
وانخفضت عقود خام "برنت" القياسي إلى 101.20 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 96.85 دولار للبرميل، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتكافح الصين للسيطرة على التفشي الوبائي المتجدد الذي أجبر شنغهاي - أكبر مدينة في البلاد - على الإغلاق ووجه ضربة للطلب على الطاقة. كما تأثرت الأسواق العالمية أيضا باحتمال حدوث زيادة حادة في أسعار الفائدة الأمريكية.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
موجة بيعية للأسهم العالمية وانخفاض أسعار الذهب والنفط وسط مخاوف اقتصادية واسعة
08:22 GMT
ونقلت الوكالة عن المحلل لدى شركة "XTB" للخدمات المالية وليد قودماني: "تدهورت الحالة المزاجية في السوق لأن وضع كوفيد في الصين لم يتحسن، ووسائل الإعلام تلمح إلى أن بكين قد تكون التالية في طريق الإغلاق بعد شنغهاي والعديد من المدن الكبرى الأخرى".
وأضاف: "بما أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن الوضع له تأثير كبير على أسواق السلع مع انخفاض النفط والمعادن الصناعية بشكل كبير".
سجلت شنغهاي، يوم الأحد، 39 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها المدينة الصينية رغم الإغلاقات التي تفرضها السلطات. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للخروج من أسوأ تفشي للفيروس خلال عامين بفرض إغلاقات صارمة وفحوصات جماعية حيث تلتزم الصين بسياسة صفر كوفيد الصارمة.
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