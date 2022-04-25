https://arabic.sputniknews.com/20220425/إصابة-3-فلسطينيين-إحداها-خطيرة-بعد-اقتحام-قوة-إسرائيلية-لمخيم-عقبة-جبر-بالضفة-الغربية-1061614376.html
إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية
إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية
أصيب 3 شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، جراء اشتباكات وقعت بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية، مدعومة بقوات الجيش، لمخيم عقبة جبر، جنوبي مدينة... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T23:40+0000
2022-04-25T23:40+0000
2022-04-26T00:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين"، مدعومة من الجيش، اقتحمت المخيم، الليلة، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات، دفعت القوات الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي.وتابعت المصادر، بالقول إن المواجهات أدت إلى إصابة شابين بالأطراف السفلية، والثالث في رأسه، ووصفت إصابة هذا الأخير بالخطيرة.وفي سياق متصل قررت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون، إيرز، أمام حركة العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه على مدار يومين متتاليين.وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر الليلة استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عبر حاجز إيرز اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 26 أبريل/نيسان.وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت صباح السبت 23 نيسان/أبريل، إغلاق حاجز بيت حانون، إيرز، أمام حركة العمّال والتجّار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر، بعد إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع تجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
إصابة 3 فلسطينيين إحداها خطيرة بعد اقتحام قوة إسرائيلية لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية
23:40 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 00:11 GMT 26.04.2022) تابعنا عبر
أصيب 3 شباب فلسطينيين بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، جراء اشتباكات وقعت بعد اقتحام قوة خاصة إسرائيلية، مدعومة بقوات الجيش، لمخيم عقبة جبر، جنوبي مدينة أريحا، بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر أمنية بأن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين"، مدعومة من الجيش، اقتحمت المخيم، الليلة، الأمر الذي تسبب في اندلاع مواجهات، دفعت القوات الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي.
وتابعت المصادر، بالقول إن المواجهات أدت إلى إصابة شابين بالأطراف السفلية، والثالث في رأسه، ووصفت إصابة هذا الأخير بالخطيرة
.
وفي سياق متصل قررت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم إعادة فتح معبر بيت حانون، إيرز، أمام حركة العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه على مدار يومين متتاليين.
وأشارت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنه بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر الليلة استئناف دخول العمال والتجار من غزة إلى إسرائيل عبر حاجز إيرز اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء 26 أبريل/نيسان.
وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت صباح السبت 23 نيسان/أبريل، إغلاق حاجز بيت حانون، إيرز، أمام حركة العمّال والتجّار الفلسطينيين، حتى إشعار آخر، بعد إطلاق عدد من الصواريخ من القطاع تجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية.