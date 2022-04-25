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https://arabic.sputniknews.com/20220425/إعلام-نسبة-تصويت-المسلمين-الفرنسيين-لصالح-ماكرون-بلغت-85--1061584014.html
إعلام: نسبة تصويت المسلمين الفرنسيين لصالح ماكرون بلغت 85%
إعلام: نسبة تصويت المسلمين الفرنسيين لصالح ماكرون بلغت 85%
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين و55% من الكاثوليك، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:44+0000
2022-04-25T13:44+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وذكر موقع "بي إف أم تي في"، اليوم الاثنين، نقلا عن استطلاع رأى أجراه معهد "إيفوب"، لموقعي "لاكروا" و"لابيريلان"، أن "85 بالمئة من المسلمين صوتوا لصالح ماكرون، مقابل 55 بالمئة من الكاثوليك، وذلك خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي شهدت فوزه بولاية ثانية".وأضاف، "في الإجمال 58 بالمئة من الفرنسيين صوتوا لصالح ماكرون".وحصلت لوبان على 41.45 بالمئة من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في فرنسا، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/ماكرون-يفوز-بالانتخابات-الرئاسية-بـ-5855-مقابل-4145-للوبان-1061569145.html
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العالم, أخبار فرنسا

إعلام: نسبة تصويت المسلمين الفرنسيين لصالح ماكرون بلغت 85%

13:44 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXإيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية
إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين و55% من الكاثوليك، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكر موقع "بي إف أم تي في"، اليوم الاثنين، نقلا عن استطلاع رأى أجراه معهد "إيفوب"، لموقعي "لاكروا" و"لابيريلان"، أن "85 بالمئة من المسلمين صوتوا لصالح ماكرون، مقابل 55 بالمئة من الكاثوليك، وذلك خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي شهدت فوزه بولاية ثانية".
وأضاف، "في الإجمال 58 بالمئة من الفرنسيين صوتوا لصالح ماكرون".

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، فوز ماكرون بولاية ثانية، بعد حصوله على 58.55 بالمئة من الأصوات، خلال الجولة الثانية من الانتخابات، أمام منافسته مرشحة "حزب الجبهة الوطنية" اليميني، مارين لوبان.

وحصلت لوبان على 41.45 بالمئة من الأصوات، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاما، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
00:19 GMT
وعقب إعلان النتيجة، أفاد مراسل "سبوتنيك" في فرنسا، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في باريس، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
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