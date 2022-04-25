https://arabic.sputniknews.com/20220425/إيران-تحدد-موقفها-من-استخدام-أراضيها-ضد-الدول-الأخرى-1061583614.html

إيران تحدد موقفها من استخدام أراضيها ضد الدول الأخرى

إيران تحدد موقفها من استخدام أراضيها ضد الدول الأخرى

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، موقف بلاده من استخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T13:40+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده، تعليقا على اعتقال مسؤول أفغاني سابق في طهران بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح أوكرانيا: "إيران لم ولن تسمح بأن تستخدم أراضيها ضد أي دولة أخرى".وتابع، فيما يتعلق بالوضع الأوكراني: "نعتقد أن المشاكل يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "الحروب التي يشنها الناتو وجذور الحرب في أوكرانيا ولا يمكن لطهران أن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب على أي دولة".وكانت وسائل إعلام أفغانية محلية، كشفت يوم 11 نيسان / أبريل الجاري، عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على هاشم رئيس، محافظ ولاية جوزجان في الحكومة الأفغانية السابقة، بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم للمشاركة في القتال مع أوكرانيا ضد روسيا.ووفقا لمصادر مقربة من أسرة رئيس، فإن "السلطات الإيرانية تحفظت على 300 ألف دولار أمريكي في منزله".كما أوضح مصدر مقرب من حزب رئيس "جنبيش" لوكالة "سبوتنيك"، أن المسؤول الأفغاني السابق ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع بسبب تصريحات له حول مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران.ونفى المصدر على لسان مسؤولين من الحزب، أن يكون رئيس قدم دعما بأي شكل للأوكران في الحرب الدائرة مع روسيا.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، دعت إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتستهدف القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، من دون المساس بالسكان والمنشآت المدنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الإيرانية-طهران-وبروكسل-تؤكدان-أن-تعطيل-المحادثات-النووية-لن-يخدم-أحدا-1061582757.html

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