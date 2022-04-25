https://arabic.sputniknews.com/20220425/إيران-تعلق-على-اعتقالها-لمسؤول-أفغاني-يجند-مقاتلين-لصالح-أوكرانيا-1061576891.html
إيران تعلق على اعتقالها لمسؤول أفغاني يجند مقاتلين لصالح أوكرانيا
إيران تعلق على اعتقالها لمسؤول أفغاني يجند مقاتلين لصالح أوكرانيا
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران لم ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T10:45+0000
2022-04-25T10:45+0000
2022-04-25T10:45+0000
العالم
أخبار إيران
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050308572_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f579f0d34fcd3bc3db7c39a8cb7c7791.jpg
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في إطار تعليق خطيب زاده على واقعة اعتقال بلاده مسؤول أفغاني سابق في طهران بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح أوكرانيا، مؤكدا عدم قبول إيران للأمر.وأضاف فيما يتعلق بالوضع الأوكراني أن بلاده "تعتقد أن المشاكل يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "الحروب التي يشنها الناتو وجذور الحرب في أوكرانيا، وأن طهران لا يمكن أن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب على أي دولة".كشفت وسائل إعلام أفغانية يوم 11 أبريل/ نيسان، عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على هاشم رئيس، محافظ ولاية جوزجان بالحكومة الأفغانية السابقة، بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم للمشاركة في القتال مع أوكرانيا ضد روسيا.ووفقا لمصادر مقربة من أسرة رئيس، فإن السلطات الإيرانية تحفظت على 300 ألف دولار أمريكي في منزله. كما أوضح مصدر مقرب من حزب رئيس "جنبيش" لوكالة "سبوتنيك"، أن المسؤول الأفغاني السابق ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع بسبب تصريحات له حول مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران.ونفى المصدر على لسان مسؤولين من الحزب، أن يكون رئيس قدم دعما بأي شكل للأوكران في الحرب الدائرة مع روسيا.دعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران، احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/كوريا-الجنوبية-تعتقل-أحد-أفراد-الجيش-بعد-تركه-الخدمة-للسفر-إلى-أوكرانيا-1061571245.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050308572_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c0dc5e18cd4315c2c3b215b1ac4a8c15.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيران تعلق على اعتقالها لمسؤول أفغاني يجند مقاتلين لصالح أوكرانيا
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران لم ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى.
طهران - سبوتنيك
. جاء ذلك في إطار تعليق خطيب زاده على واقعة اعتقال بلاده مسؤول أفغاني سابق في طهران بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح أوكرانيا، مؤكدا عدم قبول إيران للأمر.
وأضاف فيما يتعلق بالوضع الأوكراني
أن بلاده "تعتقد أن المشاكل يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "الحروب التي يشنها الناتو وجذور الحرب في أوكرانيا، وأن طهران لا يمكن أن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب على أي دولة".
كشفت وسائل إعلام أفغانية يوم 11 أبريل/ نيسان، عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على هاشم رئيس، محافظ ولاية جوزجان بالحكومة الأفغانية السابقة، بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم للمشاركة في القتال مع أوكرانيا ضد روسيا.
ووفقا لمصادر مقربة من أسرة رئيس، فإن السلطات الإيرانية تحفظت على 300 ألف دولار أمريكي في منزله.
كما أوضح مصدر مقرب من حزب رئيس "جنبيش" لوكالة "سبوتنيك"، أن المسؤول الأفغاني السابق ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع بسبب تصريحات له حول مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران.
ونفى المصدر على لسان مسؤولين من الحزب، أن يكون رئيس قدم دعما بأي شكل للأوكران في الحرب الدائرة مع روسيا.
دعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان
، على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران، احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.