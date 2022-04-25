https://arabic.sputniknews.com/20220425/إيران-تعلق-على-اعتقالها-لمسؤول-أفغاني-يجند-مقاتلين-لصالح-أوكرانيا-1061576891.html

إيران تعلق على اعتقالها لمسؤول أفغاني يجند مقاتلين لصالح أوكرانيا

إيران تعلق على اعتقالها لمسؤول أفغاني يجند مقاتلين لصالح أوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران لم ولن تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة أخرى. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T10:45+0000

2022-04-25T10:45+0000

2022-04-25T10:45+0000

العالم

أخبار إيران

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1050308572_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f579f0d34fcd3bc3db7c39a8cb7c7791.jpg

طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في إطار تعليق خطيب زاده على واقعة اعتقال بلاده مسؤول أفغاني سابق في طهران بتهمة تجنيد مقاتلين لصالح أوكرانيا، مؤكدا عدم قبول إيران للأمر.وأضاف فيما يتعلق بالوضع الأوكراني أن بلاده "تعتقد أن المشاكل يمكن حلها عبر الطرق الدبلوماسية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "الحروب التي يشنها الناتو وجذور الحرب في أوكرانيا، وأن طهران لا يمكن أن تقبل بالعقوبات أحادية الجانب على أي دولة".كشفت وسائل إعلام أفغانية يوم 11 أبريل/ نيسان، عن إلقاء السلطات الإيرانية القبض على هاشم رئيس، محافظ ولاية جوزجان بالحكومة الأفغانية السابقة، بعد اتهامه بتجنيد مقاتلين وإرسالهم للمشاركة في القتال مع أوكرانيا ضد روسيا.ووفقا لمصادر مقربة من أسرة رئيس، فإن السلطات الإيرانية تحفظت على 300 ألف دولار أمريكي في منزله. كما أوضح مصدر مقرب من حزب رئيس "جنبيش" لوكالة "سبوتنيك"، أن المسؤول الأفغاني السابق ألقي القبض عليه قبل 3 أسابيع بسبب تصريحات له حول مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران.ونفى المصدر على لسان مسؤولين من الحزب، أن يكون رئيس قدم دعما بأي شكل للأوكران في الحرب الدائرة مع روسيا.دعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران، احتجاجا على ما وصفوه بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/كوريا-الجنوبية-تعتقل-أحد-أفراد-الجيش-بعد-تركه-الخدمة-للسفر-إلى-أوكرانيا-1061571245.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا