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https://arabic.sputniknews.com/20220425/اتحاد-الكرة-المصري-أنباء-إعادة-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائيات-كأس-العالم-تكهنات-1061610176.html
اتحاد الكرة المصري: أنباء إعادة مباراة مصر والسنغال في نهائيات كأس العالم "تكهنات"
اتحاد الكرة المصري: أنباء إعادة مباراة مصر والسنغال في نهائيات كأس العالم "تكهنات"
علق اتحاد الكرة المصري على ما يثار من أنباء عن إعادة مباراة مصر والسنغال، التي انتهت بفوز السنغال وتأهلها إلى كأس العالم 2022 في قطر. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T18:29+0000
2022-04-25T18:42+0000
رياضة
منتخب مصر الوطني
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جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد وليد العطار نقلتها "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.وقال العطار: "تم تقديم مذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مضيفا: "لم نتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن حتى الآن".وأكد أن ما يتردد من أنباء عن إعادة المباراة في الآونة الأخيرة هو مجرد تكهنات يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي يكون هناك أي رد رسمي.وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصر تسعى وراء حقها إلى أبعد الحدود، مضيفا: "لذا طلبنا أقصى شيء وهو إعادة المباراة".وتابع: "ننتظر القرار ونتمنى أن يكون في صالحنا"، مضيفا: "حتى إذا لم يكن في صالحنا فهناك خطوات أخرى سنقوم باستكمالها.
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رياضة, منتخب مصر الوطني

اتحاد الكرة المصري: أنباء إعادة مباراة مصر والسنغال في نهائيات كأس العالم "تكهنات"

18:29 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 18:42 GMT 25.04.2022)
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAUمهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021
مهاجم منتخب مصر محمد صلاح يحتفل مع زملائه بالفوز على كوت ديفوار في أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / CHARLY TRIBALLEAU
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علق اتحاد الكرة المصري على ما يثار من أنباء عن إعادة مباراة مصر والسنغال، التي انتهت بفوز السنغال وتأهلها إلى كأس العالم 2022 في قطر.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد وليد العطار نقلتها "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين.
وقال العطار: "تم تقديم مذكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مضيفا: "لم نتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن حتى الآن".
وأكد أن ما يتردد من أنباء عن إعادة المباراة في الآونة الأخيرة هو مجرد تكهنات يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي دون أي يكون هناك أي رد رسمي.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصر تسعى وراء حقها إلى أبعد الحدود، مضيفا: "لذا طلبنا أقصى شيء وهو إعادة المباراة".
وتابع: "ننتظر القرار ونتمنى أن يكون في صالحنا"، مضيفا: "حتى إذا لم يكن في صالحنا فهناك خطوات أخرى سنقوم باستكمالها.
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