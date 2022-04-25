https://arabic.sputniknews.com/20220425/اعتقال-330-مهاجر-غير-نظامي-وسط-المكسيك-كانوا-في-طريقهم-للولايات-المتحدة-1061569692.html
اعتقال 330 مهاجر غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم للولايات المتحدة
اعتقال 330 مهاجر غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم للولايات المتحدة
أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، عن اعتقال 330 مهاجرا غير نظامي وسط البلاد كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T04:09+0000
2022-04-25T04:09+0000
2022-04-25T04:09+0000
أخبار المكسيك
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وحسب المعهد الوطني للهجرة، فقد تم اعتقال المهاجرين على متن مقطورات شاحنات في نقطة تفتيش بالطريق السريع المؤدي إلى بويبلا، والتي يقودها عناصر عصابات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر.وأوضح المعهد أن 108 مهاجرين من بين المعتقلين ينحدرون من كوبا، و73 من هندوراس و55 من السلفادور، و44 من نيكاراغوا و36 من غواتيمالا، بالإضافة إلى 14 مهاجرا من الإكوادور.وأبرز المعهد أن شرطة ولاية بويبلا والحرس الوطني تمكنت من توقيف 11 شاحنة ومركبتي نقل على خلفية هذه العملية، التي تعد الأكبر منذ ثلاث سنوات، إلى جانب اعتقال 19 متورطا في عملية التهريب.وأضاف المعهد أنه أحال المهاجرين الموقوفين، ومن بينهم نساء وأطفال قاصرون، إلى السلطات المختصة، مؤكدا أن مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر في المكسيك ستستمر على نحو يحترم حقوق الإنسان.وتعد المكسيك نقطة عبور رئيسية في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، وتعتقل السلطات المكسيكية آلاف المهاجرين سنويا ممن يبحثون عن الحلم الأمريكي، معظمهم من أمريكا الوسطى وبعض دول أمريكا اللاتينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/المكسيك-ضبط-أكثر-من-ألف-كيلوغرام-من-الكوكايين-1061248563.html
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أخبار المكسيك
اعتقال 330 مهاجر غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم للولايات المتحدة
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أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، عن اعتقال 330 مهاجرا غير نظامي وسط البلاد كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب المعهد الوطني للهجرة، فقد تم اعتقال المهاجرين على متن مقطورات شاحنات في نقطة تفتيش بالطريق السريع المؤدي إلى بويبلا
، والتي يقودها عناصر عصابات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر.
وأوضح المعهد أن 108 مهاجرين من بين المعتقلين ينحدرون من كوبا، و73 من هندوراس و55 من السلفادور، و44 من نيكاراغوا و36 من غواتيمالا، بالإضافة إلى 14 مهاجرا من الإكوادور.
وأبرز المعهد أن شرطة ولاية بويبلا والحرس الوطني تمكنت من توقيف 11 شاحنة ومركبتي نقل
على خلفية هذه العملية، التي تعد الأكبر منذ ثلاث سنوات، إلى جانب اعتقال 19 متورطا في عملية التهريب.
وأضاف المعهد أنه أحال المهاجرين الموقوفين، ومن بينهم نساء وأطفال قاصرون، إلى السلطات المختصة، مؤكدا أن مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر في المكسيك ستستمر على نحو يحترم حقوق الإنسان.
وتعد المكسيك نقطة عبور رئيسية في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، وتعتقل السلطات المكسيكية آلاف المهاجرين سنويا ممن يبحثون عن الحلم الأمريكي، معظمهم من أمريكا الوسطى وبعض دول أمريكا اللاتينية.