https://arabic.sputniknews.com/20220425/اعتقال-330-مهاجر-غير-نظامي-وسط-المكسيك-كانوا-في-طريقهم-للولايات-المتحدة-1061569692.html

اعتقال 330 مهاجر غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم للولايات المتحدة

اعتقال 330 مهاجر غير نظامي وسط المكسيك كانوا في طريقهم للولايات المتحدة

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأحد، عن اعتقال 330 مهاجرا غير نظامي وسط البلاد كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T04:09+0000

2022-04-25T04:09+0000

2022-04-25T04:09+0000

أخبار المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/91/1044099123_0:13:2951:1672_1920x0_80_0_0_a9576e1d3aeb03bcf1f63e7539050a76.jpg

وحسب المعهد الوطني للهجرة، فقد تم اعتقال المهاجرين على متن مقطورات شاحنات في نقطة تفتيش بالطريق السريع المؤدي إلى بويبلا، والتي يقودها عناصر عصابات تهريب المهاجرين والإتجار في البشر.وأوضح المعهد أن 108 مهاجرين من بين المعتقلين ينحدرون من كوبا، و73 من هندوراس و55 من السلفادور، و44 من نيكاراغوا و36 من غواتيمالا، بالإضافة إلى 14 مهاجرا من الإكوادور.وأبرز المعهد أن شرطة ولاية بويبلا والحرس الوطني تمكنت من توقيف 11 شاحنة ومركبتي نقل على خلفية هذه العملية، التي تعد الأكبر منذ ثلاث سنوات، إلى جانب اعتقال 19 متورطا في عملية التهريب.وأضاف المعهد أنه أحال المهاجرين الموقوفين، ومن بينهم نساء وأطفال قاصرون، إلى السلطات المختصة، مؤكدا أن مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر في المكسيك ستستمر على نحو يحترم حقوق الإنسان.وتعد المكسيك نقطة عبور رئيسية في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، وتعتقل السلطات المكسيكية آلاف المهاجرين سنويا ممن يبحثون عن الحلم الأمريكي، معظمهم من أمريكا الوسطى وبعض دول أمريكا اللاتينية.

https://arabic.sputniknews.com/20220416/المكسيك-ضبط-أكثر-من-ألف-كيلوغرام-من-الكوكايين-1061248563.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار المكسيك