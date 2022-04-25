https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأسلحة-السوفيتية-تثبت-جدارتها-في-أوكرانيا-1061571578.html
الأسلحة السوفيتية تثبت جدارتها في أوكرانيا
الأسلحة السوفيتية تثبت جدارتها في أوكرانيا
أعلن قائد إحدى كتائب المتطوعين لدى قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل جهود تحرير أراضي دونباس من قوات نظام الحكم الأوكرانيـ، بمساعدة وحدات من القوات... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:01+0000
2022-04-25T07:01+0000
2022-04-25T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال أخْرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا"، لـ"سبوتنيك":وأوضح أن بنادق "بي تي إر إس" (البندقية الذاتية التعمير المضادة للدبابات)، مثلا، لا تزال تحتفظ بفعاليتها كسلاح مضاد للآليات المدرعة الخفيفة. كما يمكن استخدامها الآن ضد مخابئ العدو بفعالية.وتملك القوات الأوكرانية أيضا أسلحة تم اختراعها في زمن الاتحاد السوفيتي، ولكنها لا تستطيع الاستفادة منها بفعالية جراء نقص الذخائر وفقا لما ذكره أفيدزبا. وفضلا عن ذلك فإن القوات الأوكرانية لا تستطيع تعويض خسائرها في الأرواح.وقال أفيدزبا إن القوات الأوكرانية تواجه خسائر كبيرة من دون أن تستطيع تعويضها إلا من خلال استدعاء المجندين الجدد غير المدربين الذين يلقى العديد منهم مصرعه حين يتم إحضارهم إلى جبهة القتال.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الأسلحة السوفيتية تثبت جدارتها في أوكرانيا
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أعلن قائد إحدى كتائب المتطوعين لدى قوات جمهورية دونيتسك الشعبية التي تواصل جهود تحرير أراضي دونباس من قوات نظام الحكم الأوكرانيـ، بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، أن الأسلحة الخاصة بجيش الاتحاد السوفيتي أثبتت جدارتها خلال عملية تحرير دونباس حاليًا.
وقال أخْرا أفيدزبا، قائد كتيبة "بياتناشكا"، لـ"سبوتنيك":
إن أسلحة أجدادنا أثبتت فعاليتها العالية خلال هذه العملية".
وأوضح أن بنادق "بي تي إر إس" (البندقية الذاتية التعمير المضادة للدبابات)، مثلا، لا تزال تحتفظ بفعاليتها كسلاح مضاد للآليات المدرعة الخفيفة. كما يمكن استخدامها الآن ضد مخابئ العدو بفعالية.
وتملك القوات الأوكرانية أيضا أسلحة تم اختراعها في زمن الاتحاد السوفيتي، ولكنها لا تستطيع الاستفادة منها بفعالية جراء نقص الذخائر وفقا لما ذكره أفيدزبا. وفضلا عن ذلك فإن القوات الأوكرانية لا تستطيع تعويض خسائرها في الأرواح.
وقال أفيدزبا
إن القوات الأوكرانية تواجه خسائر كبيرة من دون أن تستطيع تعويضها إلا من خلال استدعاء المجندين الجدد غير المدربين الذين يلقى العديد منهم مصرعه حين يتم إحضارهم إلى جبهة القتال.