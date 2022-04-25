https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-إرهابية-لـداعش-على-البنية-التحتية-للنقل-في-ستافروبول-1061571486.html
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية لـ"داعش" على البنية التحتية للنقل في ستافروبول
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية لـ"داعش" على البنية التحتية للنقل في ستافروبول
أعلن الأمن الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول من قبل عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T06:58+0000
2022-04-25T06:58+0000
2022-04-25T06:58+0000
روسيا
الأمن الفدرالي الروسي
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وقال الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وقوع عمل إرهابي على أراضي إقليم ستافروبول. حيث تم الكشف عن نشاط في مدينة ستافروبول لمؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور في روسيا، الذي خطط بناء على تعليمات قادمة من الخارج لارتكاب هجوم إرهابي على أحد البنى التحتية للنقل في الإقليم"، مؤكدا "اعتقال المشتبه به أثناء التحضير للعمل الإجرامي".وكان قد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن إحباط هجوم إرهابي في القرم حيث كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير سكة حديد سيمفروبول.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الأمن الفدرالي الروسي
الأمن الروسي يحبط عملية إرهابية لـ"داعش" على البنية التحتية للنقل في ستافروبول
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أعلن الأمن الروسي عن إحباط هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول من قبل عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وقوع عمل إرهابي على أراضي إقليم ستافروبول. حيث تم الكشف عن نشاط في مدينة ستافروبول لمؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي والمحظور في روسيا، الذي خطط بناء على تعليمات قادمة من الخارج لارتكاب هجوم إرهابي على أحد البنى التحتية للنقل في الإقليم"، مؤكدا "اعتقال المشتبه به أثناء التحضير للعمل الإجرامي".
وكان قد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن إحباط هجوم إرهابي في القرم
حيث كان يستعد أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير سكة حديد سيمفروبول.