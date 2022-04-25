https://arabic.sputniknews.com/20220425/الباحثون-الروس-يصممون-ألواحا-شمسية-تعمل-في-جميع-الأحوال-الجوية-1061581095.html

الباحثون الروس يصممون ألواحا شمسية تعمل في جميع الأحوال الجوية

الباحثون الروس يصممون ألواحا شمسية تعمل في جميع الأحوال الجوية

أفاد المكتب الصحفي في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس"NUST MISIS بأن الباحثين قاموا بتكييف تقنية تطبيق طبقات أشباه الموصلات من المحولات الكهروضوئية... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:40+0000

2022-04-25T12:40+0000

2022-04-25T12:40+0000

علوم

روسيا

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وبحسب رأي الباحثين، فإن بلورات السيليكون المستخدمة اليوم في إنتاج الألواح الشمسية معقدة ومكلفة في التصنيع، كما أن هناك قيود كبيرة على استخدام هذه البلورات أثناء التشغيل. وكبديل لمادة السيليكون يجري العمل مؤخراً على دراسة مواد البيروفسكايت بشكل مكثف في جميع أنحاء العالم. وكما أشار العلماء فإن فاعلية وكفاءة خلايا البيروفسكايت الشمسية اليوم قد وصلت بالفعل إلى مستوى فاعلية وكفاءة خلايا السيليكون التجارية.يعمل الباحثون منذ عام 2015 في جامعة NUST MISIS على تصميم خلايا شمسية وأجهزة كشف ضوئية تعتمد على مادة البيروفسكايت. وقد تمخض عن عمل الفريق العلمي تقنية توفر ثباتاً عالياً وتألقاً لطبقات البيروفسكايت وتكييف التطبيقات الحديثة مع المعايير الصناعية.في هذا الإطار، أشار أرتور إشتييف، الباحث في مختبر الطاقة الشمسية الواعدة لدى جامعة NUST MISIS قائلاً:يؤكد الباحثون أن طريقة CVD هي الآن معيار الصناعة لإنتاج مصابيح LED أو ما يسمى "الثنائي الباعث للضوء" والخلايا الشمسية. وبحسب قولهم فإنه من الممكن إدخال تقنيات البيروفسكايت في خطوط الإنتاج الحالية دون استبدال الآلات والمعدات.وأضاف الباحث أرتور إشتييف، أنه سيتم الآن القيام بعملية تصنيع واسعة النطاق لخلايا البيروفسكايت الشمسية والصمامات الثنائية الباعثة للضوء وسوف تنتشر في الإلكترونيات الصناعية والاستهلاكية، مع الإشارة إلى أن الميزة الأساسية التي تتمتع بها هي تكلفة الإنتاج المنخفضة وخصائص الإنتاج العالية.وأوضح أرتور إشتييف، قائلاً:في هذا الصدد، قام الباحثون في جامعة "ميسيس" NUST MISIS بتنظيم دورة تجميع كاملة لخلايا البيروفسكايت الشمسية. في إشارة إلى أنه ضمن ظروف المختبر يتم تجميع الخلايا الشمسية خلال 5 ساعات بدءاً من الزجاج وانتهاءً بالمنتج النهائي. علماً أن هذه التقنية قد حصلت بالفعل على براءة اختراع وهي جاهزة لاستخدامها في التصنيع على نطاق واسع والمنافسة مع نظائرها من السيليكون. وفي هذا السياق لا بد من التنويه إلى أن الباحثين يعملون على جذب الاستثمارات ويبحثون عن شركاء صناعيين.الهدف الرئيسي والمهم للباحثين من مختبر الطاقة الشمسية هو الارتقاء بأجهزة البيروفسكايت إلى مرحلة الإنتاج والتصنيع واسع النطاق. ويعتقد الباحثون أن مصادر الطاقة المتاحة سوف تصب في تحسين البنية التحتية للطاقة في روسيا والأسواق الخارجية.

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علوم, روسيا