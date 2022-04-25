https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحب-أم-الاختراع-شابة-سورية-تغزل-قدمين-لأختها-الصغيرة-التي-شلتها-الحرب-1061580926.html

"الحب أم الاختراع"... شابة سورية "تغزل قدمين" لأختها الصغيرة التي شلتها الحرب

"الحب أم الاختراع"... شابة سورية "تغزل قدمين" لأختها الصغيرة التي شلتها الحرب

تمكّنت الحرب من ساقي الطفلة (غزل جبولي)، لكنها توقفت هناك، فالشظايا التي أصابت عمودها الفقري ليلة الخامس من شباط/ فبراير 2015، تسببت بإصابتها بشلل نصفي كاد أن... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:24+0000

2022-04-25T12:24+0000

2022-04-25T12:25+0000

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وتتحدث مهندسة الأجهزة الطبية، حكمة جبولي، لـ"سبوتنيك"، عن تلك الليلة التي غيرت حياة عائلة بأكملها، بعدما تسببت شظية قذيفة أطلقها إرهابيون من منطقة جوبر، فسقطت في غرفة أختها الصغرى في منزلهما الكائن في حي القصور وسط العاصمة دمشق، ما تسبب بإصابتها بشلل نصفي أصبحت على أثره عاجزة عن المشي والوقوف والجلوس.وتشبه حالة غزل جبولي الكثير من ضحايا حرب إرهابية عصفت بالبلاد منذ ما يزيد على عقد من الزمن، لتكبد السوريين خسائر فادحة بدأت من أرواحهم وأجسادهم، ولم تنته عند آمالهم وأحلامهم.وكادت الحرب أن تذهب بابتسامة غزل الطفولية إلى الأبد، لولا عاصفة الحب التي لفحت بجنون عبقري قلب أختها الكبرى، فعصفت طاقة في عظامها.وانغمست حكمة التي راعها تخيل مستقبل أختها الصغيرة، في غرفتها كمن يستعد لمهمة مستحيلة يتخللها اختبار قاس للمشاعر السامية، وبعد وصولها إلى نقطة التوازن، قررت تحييد عواطفها لصالح مهمتها الحاسمة الأهم، لتنطلق إلى ترتيب أفكارها وتغزل من خيوط حبها، قدمين جديدتين لطفلتها الشقيقة غزل.تضيف الشابة السورية: "من هنا بدأت فكرة اختراع جهاز لمساعدة أختي تراودني بشدة، وبدأت في التخطيط والتصميم، وصممت نموذجاً أولياً حتى خرجت أخيراً باختراع جهاز ذكي تقويمي طبي يساعد مرضى الشلل النصفي على الوقوف والجلوس والمشي".وبعد أن نالت شهادة براءة اختراع والعديد من الجوائز، شاركت المهندسة السورية جبولي في المسابقة العالمية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في سويسرا، ليتم ترشيحها للفوز في المسابقة التي تشارك فيها 63 دولة، علماً أنها المرة الأولى التي تترشح فيها سيدة عربية لنيل هذه الجائزة.جبولي تحدثت عن آلية عمل الجهاز، فهو مكون من دارة إرسال ودارة استقبال مثبتة على عكاز المشي الذي يرتكز عليه المريض، والذي بدوره يتحكم بالحركة إما عبر جهاز تحكم مثبت على العكاز أو من خلال تطبيق إلكتروني مثبت على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، حيث يصدر الأوامر الصوتية لتحديد الفعل الذي يرغب بالقيام به، وهكذا يمكن للمريض الاعتماد على نفسه بالوقوف والجلوس والمشي."أنا الوحيدة في سوريا وفي الوطن العربي التي تأهلت للفوز في مسابقة على مستوى العالم، وهذه المسابقة تعتمد على التصويت، وحتى أصل إلى النهائيات يجب أن أكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات"، بهذه الكلمات ناشدت جبولي متابعيها لدعمها في المسابقة، مشيرةً إلى أن فوزها سيعني تقديم مساعدة على نطاق واسع لكل جرحى ومرضى الشلل النصفي.

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