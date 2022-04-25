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https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحريري-سعيد-بإعادة-انتخاب-ماكرون-في-عالم-يزداد-تعقيدا-وبحاجة-لرؤية-قيادية-1061606248.html
الحريري سعيد بإعادة انتخاب ماكرون "في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة لرؤية ‏قيادية"‏
الحريري سعيد بإعادة انتخاب ماكرون "في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة لرؤية ‏قيادية"‏
هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه ‏لولاية ثانية لرئاسة بلاده.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:50+0000
2022-04-25T15:50+0000
سعد الحريري
إيمانويل ماكرون
لبنان
أخبار فرنسا
العالم العربي
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وأعرب الحريري في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي عن "سروره بهذه المناسبة، انطلاقا من العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبل فرنسا".كما تمنى الحريري "التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة للرؤية القيادية، التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصه مرة أخرى"، وفق قوله.وحرص العديد من رؤساء الدول العربية على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
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سعد الحريري, إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي

الحريري سعيد بإعادة انتخاب ماكرون "في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة لرؤية ‏قيادية"‏

15:50 GMT 25.04.2022
© AP Photo / Thibault Camus الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، فرنسا 1 سبتمبر/ أيلول 2017
 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، فرنسا 1 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، فرنسا 1 سبتمبر/ أيلول 2017
© AP Photo / Thibault Camus
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هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه ‏لولاية ثانية لرئاسة بلاده.‏
وأعرب الحريري في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي عن "سروره بهذه المناسبة، انطلاقا من العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبل فرنسا".
كما تمنى الحريري "التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة للرؤية القيادية، التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصه مرة أخرى"، وفق قوله.
وحرص العديد من رؤساء الدول العربية على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.
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