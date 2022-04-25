الحريري سعيد بإعادة انتخاب ماكرون "في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة لرؤية قيادية"
© AP Photo / Thibault Camus الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، فرنسا 1 سبتمبر/ أيلول 2017
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في باريس، فرنسا 1 سبتمبر/ أيلول 2017
© AP Photo / Thibault Camus
هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على إعادة انتخابه لولاية ثانية لرئاسة بلاده.
وأعرب الحريري في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي عن "سروره بهذه المناسبة، انطلاقا من العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به لبنان من قبل فرنسا".
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:— Saad Hariri (@saadhariri) April 25, 2022
وجه الرئيس سعد الحريري برقية الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون @EmmanuelMacron، مهنئًا بإعادة انتخابه بجدارة لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية الفرنسية. (١/٣)
كما تمنى الحريري "التوفيق والنجاح للرئيس الفرنسي، في ولايته الثانية، لتحقيق أماني وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق، في عالم يزداد تعقيدا وبحاجة للرؤية القيادية، التي كانت سببا في تجديد ثقة الفرنسيين بشخصه مرة أخرى"، وفق قوله.
وأعرب الرئيس الحريري عن سروره بهذه المناسبة، انطلاقًا من العلاقة الشخصية التي تجمعهما، والاهتمام الدائم والدعم الذي يحظى به #لبنان من قبل #فرنسا.— Saad Hariri (@saadhariri) April 25, 2022
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وحرص العديد من رؤساء الدول العربية على تهنئة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد ربح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.91%، فيما حصلت مارين لوبان على 46.09% بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات.