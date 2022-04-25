https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحشد-الشعبي-العراقي-يشارك-في-عملية-الإرادة-الصلبة-لملاحقة-داعش-1061570825.html

الحشد الشعبي العراقي يشارك في عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش"

الحشد الشعبي العراقي يشارك في عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش"

باشرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ولليوم الثالث، عملية "الإرادة الصلبة" الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي، لمطاردة فلول "داعش"... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T06:15+0000

2022-04-25T06:15+0000

2022-04-25T06:15+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406494_0:0:2210:1244_1920x0_80_0_0_717d85b7d9e8f02ba47c6794c8796a82.jpg

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان نقله موقع "السومرية نيوز": "شاركت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية (13-18-19-17)، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي".كما شارك في المهمة اللواء 14 للحشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الأنبار، إلى جانب المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية بالأنبار، وفقا للبيان.وأضافت الهيئة أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية (6- 31- 35- 51) في الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة؛ انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة.بالأمس، أكد المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القوات العراقية تقوم بملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بناء على معلومات استخبارية دقيقة.وأوضح رسول في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" غربي العراق، وبتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تم "تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباراتي"، كون المعركة مع ما تبقى مع هذه الثلة الإرهابية "معركة استخبارات".وأضاف: "بعد ما حققت المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة النتائج التي تم الوصول لها شرعت صباح أمس السبت قطاعات القوات المسلحة والمشتركة المرحلة الثانية من العملية، ضمن مناطق غرب الأنبار".وبيّن أن طبيعة المنطقة الجغرافية في الأنبار "صعبة" تتخللها طيات أرضية ووديان عميقة، إضافة إلى ذلك هي تعتبر "استطلاعا لكافة المستويات حتى للجندي على طبيعة الأرض والجغرافيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحشد-الشعبي-أحبطنا-محاولة-تسلل-داعشية-1061538613.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم