عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحشد-الشعبي-العراقي-يشارك-في-عملية-الإرادة-الصلبة-لملاحقة-داعش-1061570825.html
الحشد الشعبي العراقي يشارك في عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش"
الحشد الشعبي العراقي يشارك في عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش"
باشرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ولليوم الثالث، عملية "الإرادة الصلبة" الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي، لمطاردة فلول "داعش"... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T06:15+0000
2022-04-25T06:15+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406494_0:0:2210:1244_1920x0_80_0_0_717d85b7d9e8f02ba47c6794c8796a82.jpg
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان نقله موقع "السومرية نيوز": "شاركت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية (13-18-19-17)، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي".كما شارك في المهمة اللواء 14 للحشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الأنبار، إلى جانب المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية بالأنبار، وفقا للبيان.وأضافت الهيئة أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية (6- 31- 35- 51) في الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة؛ انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة.بالأمس، أكد المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القوات العراقية تقوم بملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بناء على معلومات استخبارية دقيقة.وأوضح رسول في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" غربي العراق، وبتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تم "تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباراتي"، كون المعركة مع ما تبقى مع هذه الثلة الإرهابية "معركة استخبارات".وأضاف: "بعد ما حققت المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة النتائج التي تم الوصول لها شرعت صباح أمس السبت قطاعات القوات المسلحة والمشتركة المرحلة الثانية من العملية، ضمن مناطق غرب الأنبار".وبيّن أن طبيعة المنطقة الجغرافية في الأنبار "صعبة" تتخللها طيات أرضية ووديان عميقة، إضافة إلى ذلك هي تعتبر "استطلاعا لكافة المستويات حتى للجندي على طبيعة الأرض والجغرافيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الحشد-الشعبي-أحبطنا-محاولة-تسلل-داعشية-1061538613.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049406494_213:0:2177:1473_1920x0_80_0_0_616d497fec9ade0e5d60a2f11ced36b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

الحشد الشعبي العراقي يشارك في عملية "الإرادة الصلبة" لملاحقة "داعش"

06:15 GMT 25.04.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
تابعنا عبرTelegram
باشرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ولليوم الثالث، عملية "الإرادة الصلبة" الثانية في الأنبار وصلاح الدين وقاطع النخيب حتى منفذ عرعر الحدودي، لمطاردة فلول "داعش" والقضاء على جميع تحركاته في المناطق المذكورة.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان نقله موقع "السومرية نيوز": "شاركت قيادة عمليات الأنبار في الحشد الشعبي متمثلة بالألوية (13-18-19-17)، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي".
كما شارك في المهمة اللواء 14 للحشد شعبي ضمن عمليات بغداد، وحشد محافظة الأنبار، إلى جانب المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لتنفيذ العملية في الصحراء الغربية بالأنبار، وفقا للبيان.
وأضافت الهيئة أن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين متمثلة بالألوية (6- 31- 35- 51) في الحشد الشعبي، فضلا عن التشكيلات الساندة؛ انطلقت لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة.
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الحشد الشعبي: أحبطنا محاولة تسلل داعشية
أمس, 06:52 GMT
بالأمس، أكد المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القوات العراقية تقوم بملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
وأوضح رسول في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه مع انطلاق المرحلة الثانية من عملية "الإرادة الصلبة" غربي العراق، وبتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، تم "تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباراتي"، كون المعركة مع ما تبقى مع هذه الثلة الإرهابية "معركة استخبارات".
وأضاف: "بعد ما حققت المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة النتائج التي تم الوصول لها شرعت صباح أمس السبت قطاعات القوات المسلحة والمشتركة المرحلة الثانية من العملية، ضمن مناطق غرب الأنبار".
وبيّن أن طبيعة المنطقة الجغرافية في الأنبار "صعبة" تتخللها طيات أرضية ووديان عميقة، إضافة إلى ذلك هي تعتبر "استطلاعا لكافة المستويات حتى للجندي على طبيعة الأرض والجغرافيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала