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الخارجية الروسية: إهانة كرواتيا لمواطنينا لن تمر دون رد
الخارجية الروسية: إهانة كرواتيا لمواطنينا لن تمر دون رد
أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن تصرفات السلطات الكرواتية المهينة بحق المواطنين الروس "لن تمر دون رد". 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:55+0000
2022-04-25T15:55+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في إحاطة زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "نحن مضطرون للإعلان بأن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها، لمواصلة تطوير الخط المعادي لروسيا، وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية، موصلة هذه العلاقات إلى أدنى مستوى".وأضافت زاخاروفا: "في قمة معاداة الروس، وصلت سلطات زغرب إلى نقطة بعيدة عن الدبلوماسية، خارقة الآداب والبروتوكولات الدولية، إذ رفضت السماح بتنظيم رحلة إنسانية غرضها إجلاء مجموعة كبيرة من موظفي السفارة الروسية في كرواتيا مع عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال، نحن نتحدث عن أشخاص أمرتهم السلطات الكرواتية نفسها دون سبب بمغادرة البلاد".واختتمت قائلة "الموقف اللاإنساني المهين بحق مواطنينا لن يبقى دون رد مناسب".وأكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، اليوم الإثنين، في 25 نيسان/ أبريل، أن الإجراءات غير الودية ضد الروس لن تمر دون إجابة، بما في ذلك مصادرة الأصول في روسيا.وقال إيفانوف، في اجتماع للجنة مجلس الفيدرالية الروسي بشأن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية: "نحن نتصدى حيثما أمكننا حتى الاستئناف أمام المحاكم، فالإجراءات غير الودية لا تمر دون رد في المجال التشريعي".ووفقًا له، تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية، والتي، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى روسيا، تنص أيضًا على "قيود اقتصادية" تصل إلى مصادرة الأصول على الأراضي الروسية، وحظر أي معاملات مع الممتلكات والاستثمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/روسيا-تطرد-40-دبلوماسيا-ألمانيا--1061584504.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: إهانة كرواتيا لمواطنينا لن تمر دون رد

15:55 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أن تصرفات السلطات الكرواتية المهينة بحق المواطنين الروس "لن تمر دون رد".
وجاء في إحاطة زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "نحن مضطرون للإعلان بأن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها، لمواصلة تطوير الخط المعادي لروسيا، وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية، موصلة هذه العلاقات إلى أدنى مستوى".
وأضافت زاخاروفا: "في قمة معاداة الروس، وصلت سلطات زغرب إلى نقطة بعيدة عن الدبلوماسية، خارقة الآداب والبروتوكولات الدولية، إذ رفضت السماح بتنظيم رحلة إنسانية غرضها إجلاء مجموعة كبيرة من موظفي السفارة الروسية في كرواتيا مع عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال، نحن نتحدث عن أشخاص أمرتهم السلطات الكرواتية نفسها دون سبب بمغادرة البلاد".
واختتمت قائلة "الموقف اللاإنساني المهين بحق مواطنينا لن يبقى دون رد مناسب".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
روسيا تطرد 40 دبلوماسيا ألمانيا
13:53 GMT
وأكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، اليوم الإثنين، في 25 نيسان/ أبريل، أن الإجراءات غير الودية ضد الروس لن تمر دون إجابة، بما في ذلك مصادرة الأصول في روسيا.
وقال إيفانوف، في اجتماع للجنة مجلس الفيدرالية الروسي بشأن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية: "نحن نتصدى حيثما أمكننا حتى الاستئناف أمام المحاكم، فالإجراءات غير الودية لا تمر دون رد في المجال التشريعي".
ووفقًا له، تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية، والتي، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى روسيا، تنص أيضًا على "قيود اقتصادية" تصل إلى مصادرة الأصول على الأراضي الروسية، وحظر أي معاملات مع الممتلكات والاستثمارات.
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