https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-تحذر-الجهات-التي-تتخذ-إجراءات-غير-ودية-ضد-الروس-من-مصادرة-أصولها--1061602857.html
الخارجية الروسية تحذر الجهات التي تتخذ إجراءات "غير ودية" ضد الروس من مصادرة أصولها
الخارجية الروسية تحذر الجهات التي تتخذ إجراءات "غير ودية" ضد الروس من مصادرة أصولها
أكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف أن الإجراءات غير الودية ضد الروس لن تمر دون إجابة، بما في ذلك مصادرة الأصول في روسيا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T14:38+0000
2022-04-25T14:38+0000
2022-04-25T14:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقال إيفانوف، اليوم الاثنين، في اجتماع للجنة مجلس الفيدرالية الروسي بشأن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية: "نحن نتصدى حيثما أمكننا حتى الاستئناف أمام المحاكم، فالإجراءات غير الودية لا تمر دون إجابة في المجال التشريعي".ووفقًا له، تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية، والتي، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى روسيا، تنص أيضًا على "قيود اقتصادية" تصل إلى مصادرة الأصول على الأراضي الروسية، وحظر أي معاملات مع الممتلكات والاستثمارات.وأضاف الدبلوماسي، متحدثا عن قانون تمديد العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس: "يمكن الآن توسيع الأحكام السابقة، والمطبقة سابقا حصريا على المواطنين الأمريكيين، لتشمل جميع الأجانب، بغض النظر عن بلدانهم".وأكد إيفانوف في 20 نيسان/أبريل، أن موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي: "تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة. وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/روسيا-تطرد-40-دبلوماسيا-ألمانيا--1061584504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تحذر الجهات التي تتخذ إجراءات "غير ودية" ضد الروس من مصادرة أصولها
تابعنا عبر
أكد نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف أن الإجراءات غير الودية ضد الروس لن تمر دون إجابة، بما في ذلك مصادرة الأصول في روسيا.
وقال إيفانوف، اليوم الاثنين، في اجتماع للجنة مجلس الفيدرالية الروسي بشأن حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية: "نحن نتصدى حيثما أمكننا حتى الاستئناف أمام المحاكم، فالإجراءات غير الودية لا تمر دون إجابة في المجال التشريعي".
ووفقًا له، تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية، والتي، بالإضافة إلى حظر الدخول إلى روسيا، تنص أيضًا على "قيود اقتصادية" تصل إلى مصادرة الأصول على الأراضي الروسية، وحظر أي معاملات مع الممتلكات والاستثمارات.
وأضاف الدبلوماسي، متحدثا عن قانون تمديد العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس: "يمكن الآن توسيع الأحكام السابقة، والمطبقة سابقا حصريا على المواطنين الأمريكيين، لتشمل جميع الأجانب، بغض النظر عن بلدانهم".
وأكد إيفانوف
في 20 نيسان/أبريل، أن موسكو تسمح بحظر حسابات سفارات الدول، التي تتخذ مثل هذه الإجراءات ضد روسيا.
وقال إيفانوف في مؤتمر صحفي: "تم تجميد حسابات سفاراتنا، وظهرت مشاكل في دول مختلفة. وبناءً عليه، إذا فشلت سفاراتنا في فتح حسابات ودفع نفقاتها الخاصة، بما في ذلك المرافق، فسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة هنا".