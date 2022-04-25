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https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-تكشف-عدد-الدبلوماسيين-الروس-الذين-تم-طردهم-منذ-بدء-العملية-العسكرية-1061604946.html
الخارجية الروسية تكشف عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم منذ بدء العملية العسكرية
الخارجية الروسية تكشف عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم منذ بدء العملية العسكرية
كشفت وزارة الخارجية الروسية بأنه ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم طرد نحو 400 موظف من البعثات الدبلوماسية الروسية من 28 دولة. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T15:24+0000
2022-04-25T15:24+0000
العالم
روسيا
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قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، خلال اجتماع للجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة: "إلى جانب فرض العقوبات، أصبح طرد الدبلوماسيين الروس وسيلة مفضلة لمعاقبة موسكو".وأضاف: "لم يبدأ ذلك في 24 شباط/ فبراير، ولكن قبل ذلك بكثير. ولكن منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، طرد نحو 400 موظف في الوكالات الأجنبية من 28 دولة غربية".في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 40 موظفًا في البعثات الدبلوماسية الألمانية لدى روسيا أشخاصًا غير مرغوب بهم وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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العالم, روسيا

الخارجية الروسية تكشف عدد الدبلوماسيين الروس الذين تم طردهم منذ بدء العملية العسكرية

15:24 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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كشفت وزارة الخارجية الروسية بأنه ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم طرد نحو 400 موظف من البعثات الدبلوماسية الروسية من 28 دولة.
قال نائب وزير الخارجية الروسية يفغيني إيفانوف، خلال اجتماع للجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة: "إلى جانب فرض العقوبات، أصبح طرد الدبلوماسيين الروس وسيلة مفضلة لمعاقبة موسكو".
وأضاف: "لم يبدأ ذلك في 24 شباط/ فبراير، ولكن قبل ذلك بكثير. ولكن منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، طرد نحو 400 موظف في الوكالات الأجنبية من 28 دولة غربية".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، 40 موظفًا في البعثات الدبلوماسية الألمانية لدى روسيا أشخاصًا غير مرغوب بهم وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:18 GMT
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