https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-روسيا-تعمل-على-توثيق-المراوغة-اللانهائية-لنظام-كييف-1061604476.html

الخارجية الروسية: روسيا تعمل على توثيق "المراوغة اللانهائية" لنظام كييف

الخارجية الروسية: روسيا تعمل على توثيق "المراوغة اللانهائية" لنظام كييف

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، في تعليقها على مفاوضات روسيا مع أوكرانيا، إن روسيا تعمل على توثيق "التملص اللانهائي"... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T15:02+0000

2022-04-25T15:02+0000

2022-04-25T15:05+0000

ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية

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قالت زاخاروفا على الهواء في إذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، في ردها على سؤال حول الوصول لحل وسط مع الجانب الأوكراني خلال المفاوضات: "نوثق المراوغة والتأخير والتخلي عن المواقف المعلنة سابقًا، لو كانوا جادين حول المفاوضات، لعملوا دون شك بكفاءة أكبر".وكشفت زاخاروفا أن فرق التفاوض من روسيا وأوكرانيا موجودة، ولم تنته عملية التفاوض.وشرحت ذلك: "فرق التفاوض موجودة على كلا الجانبين، وقد تم تشكيلها، والتقوا مرارًا وتكرارًا وجها لوجه، وفي مؤتمرات الفيديو، ولم تنته العملية، وأما بالنسبة للصيغ الأخرى، ففي الوقت الحالي ليس لدي معلومات".كما أوضح نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، في 25 نيسان/أبريل، الموقف الرسمي فيما يخص التحضير للمفاوضات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، في إسطنبول.وقال رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتم التحضير بعد لمفاوضات بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية: "ليس بعد".في هذا الإطار، أكد نائب وزير الخارجية الروسية أنه يمكن عقد اجتماع وجها لوجه لوفدي روسيا وأوكرانيا بمجرد التوصل إلى اتفاقات جوهرية، في حين لا يوجد أي اتفاق حتى الآن.وأوضح أنه "بمجرد أن يكون لدينا اتفاقات هادفة يمكن إجراء تبادل موضوعي للآراء حولها، فسيتم النظر في هذه القضية. ولا يوجد شيء من هذا القبيل حتى الآن".

https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-تحذر-الجهات-التي-تتخذ-إجراءات-غير-ودية-ضد-الروس-من-مصادرة-أصولها--1061602857.html

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ماريا زاخاروفا, الخارجية الروسية