https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-لافروف-سيطلع-غوتيريش-على-مجريات-العملية-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1061606739.html
الخارجية الروسية: لافروف سيطلع غوتيريش على مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف سيطلع غوتيريش على مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المحادثات المقررة غدا الثلاثاء في موسكو، على مجريات... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T16:19+0000
2022-04-25T16:19+0000
2022-04-25T16:19+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وسيجري لافروف محادثات غدا الثلاثاء مع غوتيريش الذي سيصل موسكو في زيارة عمل.وذكر بيان الخارجية الروسية: "سينصب التركيز على القضايا المتعلقة بحالة الأزمة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتان استقلتا (باعتراف روسي) نتيجة للصراع الذي استمر ثماني سنوات والذي أطلقته كييف ضد سكان إقليم دونباس".وأضاف البيان: "سيتم إبلاغ غوتيريش بالتقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".ووفقا للبيان، "يخطط الطرفان للتطرق إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط".ختم البيان: "سيتم التركيز بشكل خاص على دعمنا لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان إمكانيات تطوير التعاون بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف سيطلع غوتيريش على مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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صرحت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المحادثات المقررة غدا الثلاثاء في موسكو، على مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وسيجري لافروف محادثات غدا الثلاثاء مع غوتيريش الذي سيصل موسكو في زيارة عمل.
وذكر بيان الخارجية الروسية: "سينصب التركيز على القضايا المتعلقة بحالة الأزمة في أوكرانيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتان استقلتا (باعتراف روسي) نتيجة للصراع الذي استمر ثماني سنوات والذي أطلقته كييف ضد سكان إقليم دونباس".
وأضاف البيان: "سيتم إبلاغ غوتيريش بالتقدم المحرز للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
ووفقا للبيان، "يخطط الطرفان للتطرق إلى قضايا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك سوريا وليبيا والتسوية في الشرق الأوسط".
ختم البيان: "سيتم التركيز بشكل خاص على دعمنا لأنشطة الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الطرفان إمكانيات تطوير التعاون بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.