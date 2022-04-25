https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-العراقية-إيران-لم-تقدم-مواقف-وأدلة-واضحة-لتبرير-الضربة-العسكرية-في-أربيل-1061609727.html

الخارجية العراقية: إيران لم تقدم مواقف وأدلة واضحة لتبرير الضربة العسكرية في أربيل

الخارجية العراقية: إيران لم تقدم مواقف وأدلة واضحة لتبرير الضربة العسكرية في أربيل

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن "العلاقات العميقة بين بغداد وطهران لا تسمح لإيران بتنفيذ عمليات تطال سيادة البلاد". 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T18:09+0000

2022-04-25T18:09+0000

2022-04-25T18:09+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048122018_0:297:3073:2025_1920x0_80_0_0_c1292926ae84faf286fe9f893f7adbd0.jpg

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في حوار مع شبكة رووداو الكردية، إنه "رغم ما تتمتع به إيران من علاقات عميقة وبالغة الأهمية مع الحكومة العراقية، فإن كل ذلك لا يتيح لا لإيران ولا لأي طرف آخر على مستوى العالم أن يبادر إلى عمليات أحادية عدائية تطال سيادة العراق وأمن مواطنيه".وأضاف الصحاف أن "إيران لم تقدم مواقف وأدلة واضحة لتبرير الضربة الأخيرة التي وجهتها لمحافظة أربيل في مارس/ آذار الماضي"، مشيرا إلى "أن الدستور العراقي ينص على عدم استعمال أراضي البلاد مقرا أو ممرا لإلحاق الأذى بأي دولة من دول الجوار".وتعرضت مدينة أربيل العراقية، في 13 مارس/ آذار الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف"، مؤكدا أن جرائمه وأعماله الخبیثة لن تمر دون رد".

https://arabic.sputniknews.com/20220424/البرلمان-العراقي-يهاجم--تركيا-وإيران-نرفض-تواجد-أي-قوة-تتخذ-من-أرضنا-منطلقا-للاعتداء-على-دول-الجوار-1061563062.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم, أخبار إيران