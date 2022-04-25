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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الدفاع-الروسية-وقف-الأعمال-القتالية-اليوم-لخروج-المدنيين-في-حال-تواجدهم-من-آزوفستال--1061575457.html
الدفاع الروسية: وقف الأعمال القتالية اليوم لخروج المدنيين في حال تواجدهم من "آزوفستال"
الدفاع الروسية: وقف الأعمال القتالية اليوم لخروج المدنيين في حال تواجدهم من "آزوفستال"
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم لمغادرة أراضي مصنع... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T10:03+0000
2022-04-25T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المسؤول: "استرشادا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) من يوم 25 أبريل/نيسان 2022، وقف أي أعمال قتالية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب هذه الفئة من المواطنين (المدنيين) في أي اتجاه يختارونه".وأضاف أنه "في حال وجود مدنيين فعلا في مصنع آزوفستال، فإننا نطالب بشكل حازم سلطات كييف بإصدار أمر فوري لقادة التشكيلات القومية المتطرفة بالإفراج عنهم".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: وقف الأعمال القتالية اليوم لخروج المدنيين في حال تواجدهم من "آزوفستال"

10:03 GMT 25.04.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورآليات عسكرية أوكرانية مدمرة في مقاطعة خيرسون
آليات عسكرية أوكرانية مدمرة في مقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، في حال وجودهم لمغادرة أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.
وقال المسؤول: "استرشادا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) من يوم 25 أبريل/نيسان 2022، وقف أي أعمال قتالية من جانب واحد، وسحب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب هذه الفئة من المواطنين (المدنيين) في أي اتجاه يختارونه".
وأضاف أنه "في حال وجود مدنيين فعلا في مصنع آزوفستال، فإننا نطالب بشكل حازم سلطات كييف بإصدار أمر فوري لقادة التشكيلات القومية المتطرفة بالإفراج عنهم".
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