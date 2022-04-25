https://arabic.sputniknews.com/20220425/الصين-تنشئ-أكبر-محطة-كهرومائية-للطاقة-في-العالم-صور-1061613155.html
الصين تنشئ أكبر محطة كهرومائية للطاقة في العالم... صور
الصين تنشئ أكبر محطة كهرومائية للطاقة في العالم... صور
أصبحت الصين دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T20:52+0000
2022-04-25T20:52+0000
2022-04-25T20:55+0000
منوعات
الصين
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ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.يضاف إلى ذلك تحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المجاري المائية وهي محطة بايخهتان.نشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها لمحطة بايخهتان، تم التقاطها في الـ 21 من أبريل/ نيسان الجاري.ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين أكبر محطة كهرمائية للطاقة قيد الإنشاء في العالم.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين تنشئ أكبر محطة كهرومائية للطاقة في العالم... صور
20:52 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
أصبحت الصين دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
ورغم امتلاكها المكانة الأولى عالميا في مجال توليد الطاقة الكهربا
ئية من الألواح الشمسية، إلا أنها تمتلك عددا من السدود المائية العملاقة، التي تستخدم في توليد الطاقة.
يضاف إلى ذلك تحاول الصين التوسع في مجال توليد الطاقة عن طريق إنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء
من المجاري المائية وهي محطة بايخهتان.
نشرت صحيفة "الشعب" الصينية صورا قالت إنها لمحطة بايخهتان، تم التقاطها في الـ 21 من أبريل/ نيسان الجاري.
ومن المقرر أن تصبح المحطة التي يتم إنشاؤها جنوب غربي الصين أكبر محطة كهرمائية للطاقة
قيد الإنشاء في العالم.