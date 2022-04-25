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العراق... هجوم صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد
العراق... هجوم صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد
تعرض معسكر التاجي الواقع شمال العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي مساء اليوم الاثنين، دون أن يوقع أي إصابات. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T21:42+0000
2022-04-25T21:42+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال مصدر أمني عراقي، في تصريحات مع موقع كوردستان 24 العراقي إن "صاروخين على الأقل من طراز هاون استهدف المعسكر الذي يتمركز فيه مستشارون من التحالف الدولي"، مضيفا أن الصاروخين أُطلقا من إحدى قرى بلدة الراشدية شمال بغداد".في سياق متصل، قال مصدر آخر، إن "أحد الصواريخ سقط قرب القاعدة الجوية لطيران الجيش، فيما سقط الآخر على مقربة من مستودعات العينات".وألقت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، القبض على 3 أشخاص منذ أيام، بعد رصد تحركاتهم في محيط المدينة، وذلك أثناء إحباط عملية استهدفت منشآت حيوية بها.وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، "تمكنت قوة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية".وأضاف البيان: "أثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخين من نوع كاتيوشا وصمامين للصواريخ و6 صواعق تفجير، إذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".وكانت القوات المسلحة العراقية، أعلنت الاثنين الماضي، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي، لم تفصح عن هويته.وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 إرهابيين من "داعش" في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك شمال العاصمة.وأعلن العراق أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/السلطات-العراقية-تلقي-القبض-على-29-شخصا-لاتهامهم-بالتطرف-الديني-1061153725.html
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أخبار العراق اليوم

العراق... هجوم صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

21:42 GMT 25.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cellقوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز "كاتيوشا" معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021
قوات الشرطة الاتحادية العراقية تضبط منصة لإطلاق صواريخ طراز كاتيوشا معدة للإطلاق في جنوب غرب بغداد، العراق 28 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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تعرض معسكر التاجي الواقع شمال العاصمة العراقية بغداد لهجوم صاروخي مساء اليوم الاثنين، دون أن يوقع أي إصابات.
وقال مصدر أمني عراقي، في تصريحات مع موقع كوردستان 24 العراقي إن "صاروخين على الأقل من طراز هاون استهدف المعسكر الذي يتمركز فيه مستشارون من التحالف الدولي"، مضيفا أن الصاروخين أُطلقا من إحدى قرى بلدة الراشدية شمال بغداد".
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
السلطات العراقية تلقي القبض على 29 شخصا لاتهامهم بالتطرف الديني
13 أبريل, 11:15 GMT
في سياق متصل، قال مصدر آخر، إن "أحد الصواريخ سقط قرب القاعدة الجوية لطيران الجيش، فيما سقط الآخر على مقربة من مستودعات العينات".
وألقت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، القبض على 3 أشخاص منذ أيام، بعد رصد تحركاتهم في محيط المدينة، وذلك أثناء إحباط عملية استهدفت منشآت حيوية بها.
وقال بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، "تمكنت قوة من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة، بعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية".
وأضاف البيان: "أثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخين من نوع كاتيوشا وصمامين للصواريخ و6 صواعق تفجير، إذ تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".
وكانت القوات المسلحة العراقية، أعلنت الاثنين الماضي، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك مع التحفظ على الكشف عن هويته في الوقت الحالي، لم تفصح عن هويته.
وذلك بالإضافة إلى إلقاء القبض على 3 إرهابيين من "داعش" في محافظة الأنبار، بجانب عنصرين اثنين آخرين في محافظة كركوك شمال العاصمة.
وأعلن العراق أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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