https://arabic.sputniknews.com/20220425/العراق-يدعو-تركيا-إلى-التنسيق-معه-بشأن-عملياتها-العسكرية-في-شمال-البلاد-1061609099.html
العراق يدعو تركيا إلى التنسيق معه بشأن عملياتها العسكرية في شمال البلاد
العراق يدعو تركيا إلى التنسيق معه بشأن عملياتها العسكرية في شمال البلاد
أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ضرورة أن تنسق تركيا مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في العراق. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T18:16+0000
2022-04-25T18:16+0000
2022-04-25T18:16+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في حوار مع شبكة رووداو الكردية، إنه "إذا كانت هذه العمليات العسكرية الهدف منها هو مواجهة الجماعات التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، فمن الصحيح والجدير بتركيا أن ترتكن إلى التنسيق مع الحكومة العراقية".وأكد الصحاف ضرورة عدم اللجوء إلى "أي عمليات أحادية الجانب من شأنها أن تسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، لافتا إلى أن العمليات العسكرية ألحقت بمواطني إقليم كردستان الأذى والذعر بما ينطوي على "مجافاة كبيرة لمبادئ حسن الجوار".يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/بغداد-تركيا-لا-تمتلك-أي-أساس-قانوني-يسمح-لها-بالتوغل-شمال-العراق-1061567878.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم
العراق يدعو تركيا إلى التنسيق معه بشأن عملياتها العسكرية في شمال البلاد
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ضرورة أن تنسق تركيا مع بغداد بشأن عملياتها العسكرية في العراق.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في حوار مع شبكة رووداو الكردية
، إنه "إذا كانت هذه العمليات العسكرية الهدف منها هو مواجهة الجماعات التي تمثل خطرا على الأمن القومي التركي، فمن الصحيح والجدير بتركيا أن ترتكن إلى التنسيق مع الحكومة العراقية".
وأكد الصحاف ضرورة عدم اللجوء إلى "أي عمليات أحادية الجانب من شأنها أن تسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، لافتا إلى أن العمليات العسكرية ألحقت بمواطني إقليم كردستان الأذى والذعر بما ينطوي على "مجافاة كبيرة لمبادئ حسن الجوار".
يذكر أن تركيا أطلقت، فجر الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق. وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بدون طيار التركية أهدافا للمتشددين الأكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد
، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية
من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.