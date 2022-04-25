https://arabic.sputniknews.com/20220425/العراق-يضبط-71-شبهة-فساد-حكومي-خلال-شهر-1061575215.html
العراق يضبط 71 شبهة فساد حكومي خلال شهر
العراق يضبط 71 شبهة فساد حكومي خلال شهر
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، تنفيذ 71 عملية ضبـط خلال شهـر مارس/ آذار في بغداد والمُحافظات، حيث ضبطت 67 متهما. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T09:50+0000
2022-04-25T09:50+0000
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وذكرت الدائرة في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" أن فرق عمل مديرية تحقيق بغداد نفذت 5 عمليات ضبط، من بينها ضبط كتب مزورة في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية الأولى، كما ضبطت 88 وكالة محامين دون تخويل رسمي ومخالفة للقانون في دائرة كاتب عدل بغداد الجديدة.وأضافت أن مكتب تحقيق كركوك نفذ 6 عمليات ضبط خلال المدة المذكورة، كشف خلالها عن شبهة فساد في هيئة استثمار كركوك إثر ضبط أوليات مشروع إنشاء مجمع سكني لمصلحة مؤسسة الشهداء، فضلا عن ضبط شبهات فساد رافقت عملية التعيينات في مديرية التربية وفي مشروع ترميم دائرة التسجيل العقاري في الحويجة.كما ضبط مكتب تحقيق واسط الأوليَّات والفحوصات كافة التي تم إجراؤها من قبل المُختبر التابع لمُديرية ماء واسط – شعبة السيطرة النوعية، والتي كشفت فشل نماذج المياه المسحوبة من مواقع مجمعات المياه في المحافظة، وتأثيره على حياة المُواطنين نتيجة عدم اعتماد المواصفات العالمية.وخلال العمليات المنفذة في المثنى، تم ضبط سجلين صادرين لشعبة زراعة السماوة، أحدهما وهمي، وفي الأنبار كُشف عن ترويج 4 معاملات خاصة بتجهيز مُزارعين وهميين بمستلزمات زراعية بأكثر من 250 مليون دينار.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحشد-الشعبي-العراقي-يشارك-في-عملية-الإرادة-الصلبة-لملاحقة-داعش-1061570825.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي
العراق يضبط 71 شبهة فساد حكومي خلال شهر
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أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، تنفيذ 71 عملية ضبـط خلال شهـر مارس/ آذار في بغداد والمُحافظات، حيث ضبطت 67 متهما.
وذكرت الدائرة في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" أن فرق عمل مديرية تحقيق بغداد
نفذت 5 عمليات ضبط، من بينها ضبط كتب مزورة في مديرية التسجيل العقاري الكاظمية الأولى، كما ضبطت 88 وكالة محامين دون تخويل رسمي ومخالفة للقانون في دائرة كاتب عدل بغداد الجديدة.
وأضافت أن مكتب تحقيق كركوك نفذ 6 عمليات ضبط خلال المدة المذكورة، كشف خلالها عن شبهة فساد في هيئة استثمار كركوك إثر ضبط أوليات مشروع إنشاء مجمع سكني لمصلحة مؤسسة الشهداء، فضلا عن ضبط شبهات فساد رافقت عملية التعيينات في مديرية التربية وفي مشروع ترميم دائرة التسجيل العقاري في الحويجة.
كما ضبط مكتب تحقيق واسط الأوليَّات والفحوصات كافة التي تم إجراؤها من قبل المُختبر التابع لمُديرية ماء واسط – شعبة السيطرة النوعية، والتي كشفت فشل نماذج المياه
المسحوبة من مواقع مجمعات المياه في المحافظة، وتأثيره على حياة المُواطنين نتيجة عدم اعتماد المواصفات العالمية.
وخلال العمليات المنفذة في المثنى، تم ضبط سجلين صادرين لشعبة زراعة السماوة، أحدهما وهمي، وفي الأنبار كُشف عن ترويج 4 معاملات خاصة بتجهيز مُزارعين وهميين بمستلزمات زراعية بأكثر من 250 مليون دينار.