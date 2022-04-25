https://arabic.sputniknews.com/20220425/العقوبات-الاقتصادية-تتسبب-بارتفاع-أسعار-الملابس-الداخلية-في-أوروبا-1061571735.html
العقوبات الاقتصادية تتسبب بارتفاع أسعار الملابس الداخلية في أوروبا
العقوبات الاقتصادية تتسبب بارتفاع أسعار الملابس الداخلية في أوروبا
ارتفعت أسعار الملابس الداخلية في أوروبا للمرة الاولى منذ فترة طويلة متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:10+0000
2022-04-25T07:10+0000
2022-04-25T07:10+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن أسعار الطاقة تسببت بارتفاع أسعار الملابس الداخلية، حيث يدخل فيها عدد من المواد التي شهدت ارتفاعا بأسعارها.واضطرت شركة Journelle إلى رفع سعر حمالة صدر الشهيرة لأول مرة منذ عام 2016، حيث تضاعفت تكاليف الطاقة أربع مرات.وتسبب ارتفاع أسعار الزخارف المصنوعة من الدانتيل والمطاط بنسبة 40 في المئة، والأسلاك الداخلية بنسبة 20 في المئة، والخطافات والحلقات المعدنية التي تضبط الأشرطة بنسبة 25 في المئة.يذكر أنه بعد بدء روسيا لعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعدت الدول الغربية من ضغوطها على موسكو. وأثرت الإجراءات على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين هذه القيود بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
العقوبات الاقتصادية تتسبب بارتفاع أسعار الملابس الداخلية في أوروبا
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ارتفعت أسعار الملابس الداخلية في أوروبا للمرة الاولى منذ فترة طويلة متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة.
فبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن أسعار الطاقة تسببت بارتفاع
أسعار الملابس الداخلية، حيث يدخل فيها عدد من المواد التي شهدت ارتفاعا بأسعارها.
وفي دراسة لشركة الأبحاث NPD Group، فإن "حمالة الصدر العادية يصل سعرها الآن لـ17 دولارا، بزيادة 13 في المئة عن عام 2020".
واضطرت شركة Journelle إلى رفع سعر حمالة صدر الشهيرة لأول مرة منذ عام 2016، حيث تضاعفت تكاليف الطاقة أربع مرات.
وتسبب ارتفاع أسعار الزخارف المصنوعة من الدانتيل والمطاط بنسبة 40 في المئة، والأسلاك الداخلية بنسبة 20 في المئة، والخطافات والحلقات المعدنية التي تضبط الأشرطة بنسبة 25 في المئة.
يذكر أنه بعد بدء روسيا لعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، صعدت الدول الغربية
من ضغوطها على موسكو. وأثرت الإجراءات على القطاع المصرفي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة. كما أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا. ووصف الكرملين هذه القيود بأنها حرب اقتصادية، لكنه شدد على استعداده لمثل هذا التطور في الأحداث.