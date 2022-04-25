عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/المملكة-المتحدة-تقول-إنها-حظرت-تصدير-منتجات-وتكنولوجيا-يمكن-لروسيا-استخدامها-في-أوكرانيا-1061614042.html
المملكة المتحدة تقول إنها حظرت تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن "لروسيا استخدامها" في أوكرانيا
المملكة المتحدة تقول إنها حظرت تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن "لروسيا استخدامها" في أوكرانيا
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، عن فرض حظر على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها روسيا في أوكرانيا، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع من... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T22:23+0000
2022-04-25T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7c8d1f1d491133c876444e2d0f3c6c49.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الحكومة في بيان نشرته، مساء الاثنين، أنها فرضت حظرا جديدا على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن لروسيا أن تستخدمها في أوكرانيا.وتابعت، "المملكة المتحدة تخفض الرسوم الجمركية لجميع السلع من أوكرانيا إلى صفر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، مما يوفر الدعم الاقتصادي اللازم بشدة (لكييف)".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.ويوم الجمعة الماضي الموافق 22 أبريل/نيسان، أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية رستم مينيكايف، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/لافروف-خطر-الحرب-النووية-حقيقي-ولا-يمكن-التقليل-من-شأن-هذا-الخطر-1061612749.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0c/1053836760_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_815c991da29f0fad1ea2f5f36589bfc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا

المملكة المتحدة تقول إنها حظرت تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن "لروسيا استخدامها" في أوكرانيا

22:23 GMT 25.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرTelegram
أعلنت حكومة المملكة المتحدة، عن فرض حظر على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها روسيا في أوكرانيا، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع من أوكرانيا إلى صفر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الحكومة في بيان نشرته، مساء الاثنين، أنها فرضت حظرا جديدا على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن لروسيا أن تستخدمها في أوكرانيا.
وبينت الحكومة أن المنتجات المستهدفة قد تشمل معدات اعتراض ومراقبة، مشيرة إلى أن الحظر الجديد سيؤدي إلى إغلاق أي ثغرات موجودة لمنع روسيا من شراء هذه السلع من المملكة المتحدة.
وتابعت، "المملكة المتحدة تخفض الرسوم الجمركية لجميع السلع من أوكرانيا إلى صفر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، مما يوفر الدعم الاقتصادي اللازم بشدة (لكييف)".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: خطر الحرب النووية حقيقي ولا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر
20:18 GMT
ويوم الجمعة الماضي الموافق 22 أبريل/نيسان، أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية رستم مينيكايف، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала