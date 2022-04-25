https://arabic.sputniknews.com/20220425/المملكة-المتحدة-تقول-إنها-حظرت-تصدير-منتجات-وتكنولوجيا-يمكن-لروسيا-استخدامها-في-أوكرانيا-1061614042.html

المملكة المتحدة تقول إنها حظرت تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن "لروسيا استخدامها" في أوكرانيا

المملكة المتحدة تقول إنها حظرت تصدير منتجات وتكنولوجيا يمكن "لروسيا استخدامها" في أوكرانيا

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، عن فرض حظر على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها روسيا في أوكرانيا، إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع من... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T22:23+0000

2022-04-25T22:23+0000

2022-04-25T22:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

بريطانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الحكومة في بيان نشرته، مساء الاثنين، أنها فرضت حظرا جديدا على المنتجات والتكنولوجيا التي يمكن لروسيا أن تستخدمها في أوكرانيا.وتابعت، "المملكة المتحدة تخفض الرسوم الجمركية لجميع السلع من أوكرانيا إلى صفر، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا، مما يوفر الدعم الاقتصادي اللازم بشدة (لكييف)".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.ويوم الجمعة الماضي الموافق 22 أبريل/نيسان، أعلن القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية الروسية المركزية رستم مينيكايف، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220425/لافروف-خطر-الحرب-النووية-حقيقي-ولا-يمكن-التقليل-من-شأن-هذا-الخطر-1061612749.html

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